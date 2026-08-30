सितंबर में घूमने के लिए बेहतरीन हैं ये खूबसूरत जगहें, यात्रा की बनाएं योजना

केरलम के कासरगोड में सितंबर के दौरान बारिश कम हो जाती है और यहां की नमी भी कम होती है, इसलिए यह जगह घूमने के लिए बढ़िया मानी जाती है।

यह स्थान अपने किलों, मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा कासरगोड अपने शांत समुद्र तटों के लिए भी मशहूर है।

यहां आप कासारगोड का किला, बेप्पूर, चिलपेट्टा, चिलपेट्टा गुफा और चिलपेट्टा समुद्र तट आदि जगहों की यात्रा कर सकते हैं।