सितंबर में घूमने के लिए बेहतरीन हैं ये खूबसूरत जगहें, यात्रा की बनाएं योजना
क्या है खबर?
सितंबर में कई जगहों पर बारिश का मौसम होता है, लेकिन कुछ स्थानों पर यह मौसम सुहावना बना रहता है। इस समय कई जगहों पर पर्यटकों की भीड़ कम होती है, इसलिए आप शांति से अपनी छुट्टियों का आनंद ले सकते हैं। अगर आप इस महीने में कहीं घूमने की योजना बना रहे हैं तो आइए आज हम आपको सितंबर में घूमने के लिए बेहतरीन जगहों के बारे में बताते हैं।
#1
कासरगोड
केरलम के कासरगोड में सितंबर के दौरान बारिश कम हो जाती है और यहां की नमी भी कम होती है, इसलिए यह जगह घूमने के लिए बढ़िया मानी जाती है।
यह स्थान अपने किलों, मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा कासरगोड अपने शांत समुद्र तटों के लिए भी मशहूर है।
यहां आप कासारगोड का किला, बेप्पूर, चिलपेट्टा, चिलपेट्टा गुफा और चिलपेट्टा समुद्र तट आदि जगहों की यात्रा कर सकते हैं।
#2
वायनाड
वायनाड केरलम का एक और खूबसूरत पहाड़ी स्थल है, जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में स्थित है। यहां की हरियाली और ठंडी जलवायु पर्यटकों को आकर्षित करती है।
इसके अलावा वायनाड में कई पुराने स्थल भी हैं, जो इतिहास प्रेमियों के लिए दिलचस्प हो सकते हैं। यहां पर आप पैदल यात्रा, कैंपिंग, पक्षी देखने और जंगल सफारी जैसी गतिविधियों का आनंद भी ले सकते हैं।
यहां की प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी।
#3
रामेश्वरम
रामेश्वरम तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध द्वीप है, जो पंबन चैनल द्वारा मुख्य भूमि से अलग है। यह स्थान हिंदू धर्म की 4 धाम यात्रा का हिस्सा माना जाता है।
रामेश्वरम में कई मंदिर, समुद्र तट और प्राकृतिक सुंदरता है, जो पर्यटकों को आकर्षित करती है।
इसके अलावा यहां पर आप स्नॉर्कलिंग, डाइविंग, बोटिंग और जेट स्कीइंग जैसी जलक्रीड़ाओं का भी आनंद ले सकते हैं।
यहां की प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी।
#4
चोपटा
उत्तराखंड में स्थित चोपटा को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यह स्थान अपनी हरी-भरी वादियों और ठंडी जलवायु के लिए मशहूर है।
चोपटा में पैदल यात्रा करने वालों की कमी नहीं रहती, क्योंकि यहां पैदल यात्रा करने के लिए कई खूबसूरत रास्ते हैं।
यहां आप चोपटा से चंद्रशिला, तुंगनाथ और देवयागिरी ट्रेक कर सकते हैं। यहां का नजारा इतना सुंदर होता है कि आपकी आखों के जरिए दिल में बस जाएगा।