गर्मियों की छुट्टियों में परिवार के साथ घूमने के लिए बेहतरीन हैं ये 5 जगहें

गर्मियों की छुट्टियां बच्चों के लिए आराम करने और नए अनुभव प्राप्त करने का समय है। इस दौरान परिवार के साथ कहीं घूमने जाने की योजना बनाना एक अच्छा विचार हो सकता है। भारत में ऐसी कई जगहें हैं, जहां आप अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी जगहों के बारे में बताते हैं, जहां आप परिवार के साथ गर्मियों में घूम सकते हैं।

#1 गुलमर्ग जम्मू-कश्मीर का गुलमर्ग एक खूबसूरत पहाड़ी इलाका है, जो अपनी हरियाली और बर्फ से ढके पहाड़ों के लिए जाना जाता है। यहां आप सर्दियों में बर्फ में खेल सकते हैं, जबकि गर्मियों में लंबी पैदल यात्रा का आनंद ले सकते हैं। गुलमर्ग में एक सुंदर गोल्फ मैदान भी है, जो बहुत ऊंचाई पर स्थित है। यहां का मौसम हमेशा ठंडा रहता है, इसलिए यह जगह गर्मियों में भी घूमने के लिए बेहतरीन है।

#2 मनाली हिमाचल प्रदेश का मनाली एक लोकप्रिय पहाड़ी इलाका है, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और रोमांचकारी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। यहां आप पार्वती नदी के किनारे बैठकर शांति पा सकते हैं या फिर पानी पर नौका विहार का मजा ले सकते हैं। मनाली में सोलंग घाटी भी है, जहां आप हवा में उड़ान भरने का अनुभव ले सकते हैं। इसके अलावा यहां हिडिम्बा देवी मंदिर और वशिष्ठ गांव जैसे कई आकर्षण भी हैं।

#3 दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित दार्जिलिंग को 'पहाड़ियों की रानी' भी कहा जाता है। यह जगह चाय बागानों, पहाड़ी रेलगाड़ी और कंचनजंगा पर्वत के दृश्य के लिए मशहूर है। यहां आप पहाड़ी रेलगाड़ी की सवारी कर सकते हैं, जो विश्व धरोहर स्थल है। इसके अलावा दार्जिलिंग में टाइगर हिल्स से सूर्योदय का दृश्य देखना भी बहुत सुंदर है। यहां का मौसम गर्मियों में भी सुहावना रहता है, जो इसे परिवार संग घूमने के लिए आदर्श बनाता है।

#4 अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक समूह द्वीप हैं, जो अपनी सफेद रेत वाली बीच, साफ पानी और समृद्ध समुद्री जीवों के लिए जाने जाते हैं। यहां आप ऐतिहासिक जेल, रॉस द्वीप, हैवलॉक द्वीप और नील द्वीप जैसी जगहों की सैर कर सकते हैं। इसके अलावा अंडमान-निकोबार में समुद्र में गोता लगाना और तैराकी जैसी गतिविधियां भी उपलब्ध हैं, जो आपके यात्रा अनुभव को और भी रोमांचक बना देंगी।