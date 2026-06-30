सुबह की ये आदतें बन सकती हैं हार्मोनल स्वास्थ्य के लिए वरदान, आज से करें शुरू

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सेहतमंद नाश्ता करें

नाश्ता दिन का सबसे अहम भोजन होता है, जिसे कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। सेहतमंद नाश्ते में प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स शामिल होने चाहिए ताकि आपका ऊर्जा स्तर स्थिर रहे और आपको पूरे दिन थकान न महसूस हो। फल, दही या ओट्स जैसे पौष्टिक विकल्प आपके लिए अच्छे होते हैं। इनसे आपको जरूरी पोषण मिलता है और आपका पाचन तंत्र भी सही रहता है। इसके अलावा ये विकल्प आपके हार्मोनल संतुलन को भी बेहतर बनाते हैं।