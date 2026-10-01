त्योहारों के दौरान त्वचा पर मुंहासे होने से जुड़ी गलतियां

त्योहारों के दौरान त्वचा पर मुंहासे होने का कारण बन सकती हैं ये गलतियां

लेखन अंजली 12:05 pm Oct 01, 202612:05 pm

क्या है खबर?

त्योहारों का मौसम नजदीक आते ही हर कोई त्योहार को धूमधाम से मनाने की तैयारियों में जुट जाता है। इस दौरान महिलाएं अपने चेहरे को सजाने के लिए तरह-तरह के सौंदर्य उत्पादों का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन त्योहारों पर की गई गलतियों के कारण उनकी त्वचा पर मुंहासे निकलने लगते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो त्योहारों के दौरान त्वचा पर मुंहासे निकलने का कारण बन सकती हैं।