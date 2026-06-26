फूड पैकेजिंग आपको सेहतमंद बताकर कैसे खाना खरीदने पर करती हैं मजबूर?
क्या है खबर?
आजकल बाजार में ऐसी कई खाने-पीने की चीजें हैं, जो सेहत के लिए अच्छी बताकर बेची जाती हैं। इनमें से अधिकतर उत्पादों की पैकेजिंग पर '0 शुगर', 'फैट-फ्री', 'सेहतमंद' और 'प्राकृतिक' जैसे शब्द लिखे होते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये सेहत के लिए अच्छे हैं, लेकिन असलियत में ये उतने अच्छे नहीं होते। आइए आज हम आपको खाने की पैकेजिंग से जुड़ी ऐसी सामान्य भ्रांतियों के बारे में बताते हैं, जो आपको भ्रमित कर सकती हैं।
#1
'फैट-फ्री' लिखा होने की सच्चाई
इस बात में कोई 2 राय नहीं है कि अगर किसी खाने की पैकेजिंग पर 'फैट-फ्री' लिखा है तो इसका मतलब है कि इसमें चर्बी की मात्रा कम होती है। हालांकि, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि यह वाकई में चर्बी रहित है। इसके अलावा कई बार लोग इस भ्रम में भी आ जाते हैं कि इस तरह की चीजों में चर्बी की मात्रा 0 होती है, जबकि ऐसा नहीं है। इनमें कुछ मात्रा कम हो सकती है।
#2
'प्राकृतिक' और 'जैविक' की सच्चाई
प्राकृतिक और जैविक में अंतर होता है। जैविक का मतलब होता है कि इसमें प्राकृतिक सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है और इसे तैयार करने के लिए रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। वहीं, प्राकृतिक का मतलब है कि इसमें प्राकृतिक सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसे तैयार करने के लिए रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह से दोनों में अंतर होता है।
#3
'नमक-रहित' का मतलब
अगर किसी खाने की पैकेजिंग पर 'नमक-रहित' लिखा है तो इसका मतलब है कि इसमें कम मात्रा में नमक होता है। हालांकि, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें नमक की मात्रा 0 होती है। इसके अलावा कई बार लोग इस भ्रम में भी आ जाते हैं कि इस तरह की चीजों में सोडियम की मात्रा 0 होती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखते हुए चुनाव करें।
#4
'अल्कोहल-रहित' और 'अल्कोहल' के अंतर
अगर किसी खाने की पैकेजिंग पर 'अल्कोहल-रहित' लिखा है तो इसका मतलब है कि इसमें 'अल्कोहल' की मात्रा कम होती है। हालांकि, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें अल्कोहल की मात्रा 0 होती है। इसके अलावा कई बार लोग इस भ्रम में भी आ जाते हैं कि इस तरह की चीजों में अल्कोहल की मात्रा शून्य होती है, जबकि ऐसा नहीं है। अल्कोहल को अल्कोहल-रहित नहीं कहा जा सकता है।