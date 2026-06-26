खाने की पैकेजिंग से जुड़ी भ्रांतियां

फूड पैकेजिंग आपको सेहतमंद बताकर कैसे खाना खरीदने पर करती हैं मजबूर?

लेखन सयाली 04:04 pm Jun 26, 202604:04 pm

क्या है खबर?

आजकल बाजार में ऐसी कई खाने-पीने की चीजें हैं, जो सेहत के लिए अच्छी बताकर बेची जाती हैं। इनमें से अधिकतर उत्पादों की पैकेजिंग पर '0 शुगर', 'फैट-फ्री', 'सेहतमंद' और 'प्राकृतिक' जैसे शब्द लिखे होते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये सेहत के लिए अच्छे हैं, लेकिन असलियत में ये उतने अच्छे नहीं होते। आइए आज हम आपको खाने की पैकेजिंग से जुड़ी ऐसी सामान्य भ्रांतियों के बारे में बताते हैं, जो आपको भ्रमित कर सकती हैं।