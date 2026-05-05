स्वास्थ्य संबंधी सप्लीमेंट से जुड़े ये भ्रम नहीं हैं सच, क्या है इनकी हकीकत?

खान-पान की कमी को पूरा करने और सेहत को बेहतर बनाने के लिए कई लोग सप्लीमेंट का सहारा लेते हैं। हालांकि, सप्लीमेंट को लेकर कई गलतफहमियां भी हैं, जिन्हें सच मानकर लोग अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा लेते हैं। आइए आज हम आपको सप्लीमेंट से जुड़े कुछ भ्रमों और उनकी सच्चाई के बारे में बताते हैं, ताकि आप सही जानकारी के साथ अपनी सेहत का ध्यान रख सकें और किसी भी गलतफहमी के जाल में न फंसें।

#1 सप्लीमेंट हमेशा सुरक्षित होते हैं कई लोग मानते हैं कि सभी सप्लीमेंट सुरक्षित होते हैं, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। कुछ सप्लीमेंट में ज्यादा मात्रा में तत्व हो सकते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट में अप्रमाणित चीजें भी हो सकती हैं, जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए, किसी भी सप्लीमेंट का सेवन करने से पहले उसकी गुणवत्ता और मात्रा की जांच करना जरूरी है।

#2 सप्लीमेंट सेहत को बेहतर बनाने का एकमात्र तरीका है यह एक आम धारणा है कि सप्लीमेंट ही एकमात्र तरीका है, जिससे हम अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। हालांकि, यह सच नहीं है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद लेना भी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। सप्लीमेंट केवल एक सहायक हो सकते हैं, लेकिन इन्हें ही सब कुछ मान लेना गलत है। प्राकृतिक स्रोतों से पोषण प्राप्त करना हमेशा बेहतर होता है और यह आपके स्वास्थ्य के लिए अधिक फायदेमंद होता है।

Advertisement

#3 सभी सप्लीमेंट प्राकृतिक होते हैं सभी सप्लीमेंट को प्राकृतिक मान लेना भी गलत है। कुछ सप्लीमेंट में अप्रमाणित चीजें या रसायनिक तत्व हो सकते हैं, जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए, किसी भी सप्लीमेंट का चयन करते समय उसकी गुणवत्ता और प्रमाणिकता की जांच करना जरूरी है। प्राकृतिक तत्वों से बने सप्लीमेंट अधिक सुरक्षित होते हैं और इनमें रसायनिक तत्वों की मात्रा कम होती है। इसके अलावा प्राकृतिक तत्व आपके शरीर को बेहतर तरीके से पोषण प्रदान करते हैं।

Advertisement