स्नैक टाइम को खास बना सकते हैं ये 5 तरह के मसाला पॉपकॉर्न, आसान है बनाना

पॉपकॉर्न एक हल्का स्नैक है, जो सबसे कम कैलोरी वाला होता है। आमतौर पर लोग इसे फिल्म देखते समय खाते हैं। यह सादे या फिर मक्खन और चीज वाले फ्लेवर में ही मिलता है। हालांकि, इसे कई मसालों के साथ नया स्वाद दिया जा सकता है। मसालेदार पॉपकॉर्न सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। आइए आज हम आपको 5 मसाला पॉपकॉर्न की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं।

#1 चाट मसाला पॉपकॉर्न चाट मसाला पॉपकॉर्न बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में पॉपकॉर्न को अच्छे से पॉप कर लें। इसके बाद एक छोटे कटोरे में काला नमक, भुना जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर और लाल मिर्च पाउडर मिलाएं। अब इस मिश्रण को पॉपकॉर्न पर छिड़कें और अच्छी तरह मिलाएं, ताकि मसाला हर पॉपकॉर्न पर लग जाए। इसके बाद इसमें नींबू का रस मिलाएं और फिर गर्मा-गर्म चाट मसाला पॉपकॉर्न का आनंद लें।

#2 करी पाउडर पॉपकॉर्न करी पाउडर पॉपकॉर्न एक अनोखा नाश्ता है, जो आपके शाम के समय को खास बना देगा। इसके लिए सबसे पहले पॉपकॉर्न को पॉप कर लें। एक पैन में थोड़ा-सा तेल गर्म करें और उसमें करी पाउडर डालें। अब इसमें पॉपकॉर्न डालकर अच्छी तरह मिलाएं, ताकि मसाला हर पॉपकॉर्न पर लग जाए। इसके बाद इसमें नमक और थोड़ी-सी हल्दी मिलाकर गर्मा-गर्म परोसें। यह नाश्ता न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है।

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#3 तंदूरी पॉपकॉर्न तंदूरी पॉपकॉर्न एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, जब आप कुछ नया आजमाना चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहले पॉपकॉर्न को पॉप कर लें। एक बड़े कटोरे में दही, अदरक-लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, धनिया पाउडर, नमक और लाल मिर्च पाउडर मिलाकर एक मिश्रण तैयार करें। अब इसमें पॉपकॉर्न डालकर अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण को कम से कम 30 मिनट तक भिगोकर रखें। इसके बाद इसे तंदूर या ओवन में पकाएं।

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#4 पनीर टिक्का पॉपकॉर्न पनीर टिक्का पॉपकॉर्न उन लोगों के लिए परफेक्ट है, जो कुछ खास ट्राई करना चाहते हैं। इसके लिए पहले पॉपकॉर्न को पॉप कर लें। अब एक बड़े कटोरे में पनीर, अदरक-लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, धनिया पाउडर, नमक और लाल मिर्च पाउडर मिलाकर एक मिश्रण तैयार करें। इस मिश्रण को तंदूर या ओवन में अच्छी तरह पका लें। इसके बाद पनीर आदि के टुकड़े करें और पके हुए पॉपकॉर्न के साथ मिलाकर खाएं।