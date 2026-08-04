मानसून के दौरान बीमार कर सकती हैं रसोई से जुड़ी ये आदतें, इनसे बचें
क्या है खबर?
मानसून के दौरान संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में रसोई से जुड़ी कुछ गलत आदतें आपको बीमार बना सकती हैं, जैसे कच्चे खाने का सेवन, साफ-सफाई की कमी और सही तरीके से खाना पकाने में लापरवाही। इन आदतों से आपको पेट की गड़बड़ी, दस्त, उल्टी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताते हैं, जो मानसून में बीमार कर सकती हैं।
#1
कच्चे खाने का सेवन
कच्चे खाने का सेवन करने से बचें। खासकर ऐसे फल और सब्जियां, जिन्हें अच्छे से धोया न गया हो।
मानसून में जीवाणु का खतरा बढ़ जाता है, जिससे बचने के लिए खाने की चीजों को अच्छे से धोकर पकाना और खाना जरूरी है।
इसके अलावा कच्ची सब्जियों और फलों को साफ पानी से धोकर खाना चाहिए। इससे आप जीवाणु से बच सकते हैं और आपकी सेहत भी ठीक रहेगी।
#2
रसोई की सफाई का ध्यान न रखना
रसोई की सफाई पर ध्यान न देने से भी जीवाणु पनप सकते हैं, जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप रोजाना अपनी रसोई को साफ रखें और किसी भी तरह के खाने की बचे हुए को समय रहते फेंक दें।
इसके अलावा काउंटरटॉप्स, सिंक, चॉपिंग बोर्ड और अन्य रसोई के सामानों को साफ करने के लिए गर्म पानी और साबुन का इस्तेमाल करें।
#3
पानी का गलत तरीके से भंडारण
मानसून में नमी का स्तर काफी ज्यादा होता है, जिससे पानी जल्दी खराब हो जाता है।
ऐसे में पानी का गलत तरीके से भंडारण करने से उसमें जीवाणु पनप सकते हैं, जो आपको बीमार बना सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप पानी को स्टोर करने के लिए कांच या स्टेनलेस स्टील के बर्तन का इस्तेमाल करें।
इसके अलावा पानी को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल न करें।
#4
रसोई के तौलिए का बार-बार इस्तेमाल
रसोई के तौलिए का बार-बार इस्तेमाल करने से भी आप बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए हर बार जब आप अपना हाथ धोते हैं या बर्तन धोते हैं तो अपने रसोई के तौलिए को भी धोएं।
इसके अलावा सप्ताह में कम से कम एक बार अपने रसोई के तौलिए को गर्म पानी में साबुन से धोएं और धूप में सुखाएं। इससे वे जीवाणु मुक्त हो जाएंगे और आपकी सेहत भी ठीक रहेगी।
#5
फल और सब्जियों को सही तरीके से न रखना
फल और सब्जियों को रखने का सही तरीका न अपनाने से भी आपको बीमार कर सकता है। उदाहरण के लिए टमाटर, आलू और प्याज आदि को फ्रिज में रखने से उनमें मौजूद तत्व खत्म हो जाते हैं, जिससे उनका स्वाद खराब हो जाता है।
बेहतर होगा कि आप टमाटर, आलू और प्याज को किसी ठंडी जगह पर रखें। इस तरह आप फल और सब्जियों को सुरक्षित रख सकते हैं।