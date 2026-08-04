मानसून में रसोई से जुड़ी ये आदतें कर सकती हैं बीमार

मानसून के दौरान बीमार कर सकती हैं रसोई से जुड़ी ये आदतें, इनसे बचें

लेखन अंजली 10:37 am Aug 04, 202610:37 am

क्या है खबर?

मानसून के दौरान संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में रसोई से जुड़ी कुछ गलत आदतें आपको बीमार बना सकती हैं, जैसे कच्चे खाने का सेवन, साफ-सफाई की कमी और सही तरीके से खाना पकाने में लापरवाही। इन आदतों से आपको पेट की गड़बड़ी, दस्त, उल्टी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताते हैं, जो मानसून में बीमार कर सकती हैं।