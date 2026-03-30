गर्मियों के दौरान घूमने के लिए बेहतरीन हैं ये द्वीप, बनाएं यात्रा की योजना

गर्मियों की छुट्टियों में अगर आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ कहीं घूमने की योजना बना रहे हैं तो द्वीप आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। भारत में कई खूबसूरत द्वीप हैं, जहां आप प्रकृति की गोद में कुछ दिन बिता सकते हैं। यहां की साफ-सुथरी हवा और नीला आसमान आपको सुकून दे सकते हैं। आइए आज हम आपको 4 ऐसे द्वीपों के बारे में बताते हैं, जो गर्मियों के दौरान घूमने के लिए बेहतरीन हैं।

#1 एबोरा द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्से में स्थित एबोरा द्वीप को 'एबोरा आइलैंड' के नाम से भी जाना जाता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस द्वीप पर आप पानी के नीचे तैरने, गहरे पानी में गोता लगाने और कयाकिंग जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां आप पक्षी देखने का शौक भी पूरा कर सकते हैं। यहां की शांति और सुंदरता आपके मन को मोह लेगी।

#2 लिटिल निकोबार द्वीप लिटिल निकोबार द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप के दक्षिणी हिस्से में स्थित एक छोटा द्वीप है। यह द्वीप अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहां आप समुद्र तट पर आराम कर सकते हैं और स्थानीय जीवन का अनुभव कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप यहां ट्रेकिंग, स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग जैसी गतिविधियों का आनंद भी ले सकते हैं। यहां की सादगी और प्राकृतिक सौंदर्य मन को भा जाते हैं।

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#3 कदमत द्वीप केरल के लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित कदमत द्वीप एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है। यह अपनी सफेद रेत और नीले पानी के लिए मशहूर है। यहां आप समुद्र तट पर आराम कर सकते हैं और पानी के खेलों का आनंद ले सकते हैं। आप यहां की स्थानीय जीवनशैली को भी देख सकते हैं। कदमत द्वीप पर आप स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग और कयाकिंग जैसी गतिविधियों का आनंद भी ले सकते हैं। यहां की यात्रा करके आपको सुकून का अनुभव होगा।

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