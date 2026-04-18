घर पर आसानी से बनाई जा सकती हैं ये अंतरराष्ट्रीय मिठाइयां, जानिए रेसिपी

मिठाइयों का नाम सुनते ही मन में मीठी-मीठी कल्पनाएं आने लगती हैं और जब ये विदेशी मिठाइयां बनती हैं तो इनका स्वाद और खुशबू तो जैसे मुंह में पानी ले आते हैं। अगर आपको भी मीठा खाने का शौक है तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसी विदेशी मिठाइयों की रेसिपी बताते हैं, जो घर पर 5 से 10 मिनट में बनाई जा सकती हैं और इनका स्वाद भी बेहतरीन है।

#1 चीनी परांठे चीनी परांठे चीन की एक लोकप्रिय मिठाई है, जिसे बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं के आटे में पानी मिलाकर मुलायम आटा गूंथ लें, फिर इस पर हल्का-सा तेल लगाएं और इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख दें। अब आटे की लोई बनाकर इसे बेलें, फिर इसमें चीनी भरकर इसे परांठे की तरह बेल लें। इसके बाद परांठे को तवे पर तेल लगाकर सेकें। अब गर्मागर्म चीनी परांठे का आनंद लें।

#2 पैनाकोटा पैनाकोटा इटली की पारंपरिक मिठाई है, जिसे बनाने के लिए सबसे पहले दूध में वनीला खुशबू, चीनी और जिलेटिन मिलाकर इसे गर्म करें। अब जब मिश्रण ठंडा हो जाए तो इसमें पानी मिलाएं और इसे 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। इसके बाद मिश्रण को निकालकर मिक्सर में मिलाएं और फिर इसे किसी गिलास में डालकर दोबारा फ्रिज में रखें। आखिर में पैनाकोटा के ऊपर किसी फल का सिरप डालकर इसे परोसें।

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#3 चॉकलेट मूस चॉकलेट मूस को बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरे में अंडे की सफेदी और चीनी को डालकर फेंटे, फिर इस मिश्रण में पिघली हुई चॉकलेट मिलाएं। अब एक अलग कटोरे में क्रीम को फेंटे और उसमें वनीला खुशबू मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को अंडे के मिश्रण में डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को गिलास में डालकर फ्रिज में रखें। आखिर में इस पर चॉकलेट सीरप डालकर इसे परोसें।

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