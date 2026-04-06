घर में मौजूद इन 5 सामग्रियों से बनाया जा सकता है स्वादिष्ट काढ़ा, जानिए रेसिपी

काढ़ा एक आयुर्वेदिक पेय है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। यह कई जड़ी-बूटियों और मसालों के मिश्रण से तैयार होता है। हालांकि, अगर आप काढ़े की पारंपरिक विधि को छोड़कर घर में मौजूद चीजों से इसे बनाते हैं तो भी यह स्वादिष्ट और सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। आइए आज हम आपको काढ़े की पांच ऐसी विधियां बताते हैं, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।

#1 अदरक और तुलसी के साथ नींबू का काढ़ा सर्दियों में अदरक और तुलसी का काढ़ा पीना फायदेमंद हो सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में एक कप पानी, थोड़ा कदूकस किया हुआ अदरक और कुछ तुलसी की पत्तियां डालकर उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो इसमें नींबू का रस और शहद मिलाएं। अब इसे छानकर गर्मागर्म पिएं। यह काढ़ा न केवल आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि ठंड और खांसी से भी राहत दिलाएगा।

#2 काली मिर्च और हल्दी का काढ़ा काली मिर्च और हल्दी का काढ़ा सर्दियों के लिए एकदम सही है। इसके लिए एक बर्तन में एक कप पानी, एक चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गुड़ डालकर उबालें। जब पानी का रंग बदल जाए तो इसे छानकर गर्मागर्म पिएं। यह काढ़ा आपकी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेगा और सर्दी-खांसी से राहत दिलाएगा। इसके अलावा यह आपके शरीर को गर्माहट भी प्रदान करेगा।

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#3 दालचीनी और शहद का काढ़ा दालचीनी और शहद का काढ़ा भी बहुत स्वादिष्ट होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में एक कप पानी, थोड़ी दालचीनी की छड़ी और थोड़ा सा गुड़ डालकर उबालें। जब पानी का रंग बदल जाए तो इसमें शहद मिलाएं। अब इसे छानकर गर्मागर्म पिएं। यह काढ़ा आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा और ठंड और खांसी से भी राहत दिलाएगा। इसके अलावा यह आपके शरीर को गर्माहट भी प्रदान करेगा।

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#4 लौंग और तुलसी का काढ़ा लौंग और तुलसी का काढ़ा भी बहुत लाभकारी होता है। इसके लिए सबसे पहले एक बर्तन में एक कप पानी, थोड़ी लौंग, कुछ तुलसी की पत्तियां और थोड़ा सा गुड़ डालकर उबालें। जब पानी का रंग बदल जाए तो इसमें शहद मिलाएं। अब इसे छानकर गर्मागर्म पिएं। यह काढ़ा आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा और ठंड और खांसी से भी राहत दिलाएगा। इसके अलावा यह आपके शरीर को गर्माहट भी प्रदान करेगा।