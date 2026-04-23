कामकाजी परिवारों के लिए आसान हैं ये भारतीय व्यंजन बनाने, जानिए रेसिपी

कामकाजी माता-पिता के लिए रोजाना खाना बनाना एक चुनौती हो सकती है, खासकर जब बच्चों की देखभाल भी करनी हो। इस लेख में हम कुछ ऐसे स्वादिष्ट और पौष्टिक भारतीय व्यंजन साझा करेंगे, जिन्हें आप जल्दी बना सकते हैं और आपके परिवार को पसंद आएंगे। ये व्यंजन न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि पोषण से भरपूर भी हैं और इन्हें बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है।

#1 आलू परांठा आलू परांठा एक लोकप्रिय उत्तर भारतीय व्यंजन है, जिसे आप जल्दी बना सकते हैं। इसके लिए आपको उबले हुए आलू, गेहूं का आटा, नमक और कुछ मसालों की जरूरत होगी। उबले आलुओं को मैश करके उसमें नमक और पसंदीदा मसाले मिलाएं। फिर आटे से छोटी-छोटी लोइयां बनाकर उन्हें बेलें और तवे पर सेंकें। यह व्यंजन नाश्ते या दोपहर के भोजन दोनों के लिए उपयुक्त है और इसे दही या अचार के साथ परोसा जा सकता है।

#2 खिचड़ी खिचड़ी एक पौष्टिक और हल्का भोजन है, जिसे आप चावल, दाल और सब्जियों से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए चावल और दाल को धोकर पानी में भिगो दें, फिर कुकर में घी गर्म करके उसमें जीरा, हींग और हल्दी पाउडर डालें। अब इसमें भिगोए हुए चावल-दाल और बारीक कटी सब्जियां डालें। इसे ढककर पकने दें। खिचड़ी को गर्मागर्म परोसें और इसमें घी डालकर इसका आनंद लें।

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#3 पालक पनीर पालक पनीर एक स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप जल्दी बना सकते हैं। इसके लिए ताजे पालक को उबालकर उसका पेस्ट बना लें। अब कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें जीरा, अदरक-लहसुन पेस्ट डालें। इसके बाद पालक का पेस्ट डालें और उसमें थोड़ा पानी मिलाएं। जब ग्रेवी गाढ़ी हो जाए तो कटे हुए पनीर के टुकड़े डालें। इसे कुछ मिनट पकाकर गर्मागर्म परोसें। यह व्यंजन रोटी या परांठे के साथ बहुत अच्छा लगता है।

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#4 मसाला डोसा मसाला डोसा एक दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले चावल और उड़द दाल को रातभर पानी में भिगो दें, फिर इन्हें पीसकर घोल बना लें। अब तवे पर थोड़ा तेल फैलाकर पतली परांठी बेलें। इसके बाद इसके बीच में आलू मसाला भरें और इसे रोल करें। इसी तरह सभी डोसे बनाकर गर्मागर्म परोसें। साथ में नारियल चटनी या सांभर परोस सकते हैं।