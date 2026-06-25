झुर्रियों और महीन रेखाओं से राहत दिलाने वाले फेस मास्क

झुर्रियों और महीन रेखाओं की समस्या से राहत दिलाने में सहायक हैं ये फेस मास्क

लेखन अंजली 12:12 pm Jun 25, 202612:12 pm

क्या है खबर?

बढ़ती उम्र के साथ त्वचा पर झुर्रियां और महीन रेखाएं उभरने लगती हैं। इनसे राहत पाने के लिए बाजार में कई महंगे-महंगे मास्क मौजूद हैं, लेकिन इनकी तुलना में घरेलू मास्क न सिर्फ सस्ते होते हैं, बल्कि इनमें मौजूद प्राकृतिक चीजें त्वचा के लिए फायदेमंद भी होती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे फेस मास्क की विधि बताते हैं, जिनका इस्तेमाल झुर्रियों और महीन रेखाओं की समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकता है।