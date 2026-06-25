झुर्रियों और महीन रेखाओं की समस्या से राहत दिलाने में सहायक हैं ये फेस मास्क
क्या है खबर?
बढ़ती उम्र के साथ त्वचा पर झुर्रियां और महीन रेखाएं उभरने लगती हैं। इनसे राहत पाने के लिए बाजार में कई महंगे-महंगे मास्क मौजूद हैं, लेकिन इनकी तुलना में घरेलू मास्क न सिर्फ सस्ते होते हैं, बल्कि इनमें मौजूद प्राकृतिक चीजें त्वचा के लिए फायदेमंद भी होती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे फेस मास्क की विधि बताते हैं, जिनका इस्तेमाल झुर्रियों और महीन रेखाओं की समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकता है।
#1
केला, शहद और नींबू का फेस मास्क
केले का गूदा, शहद और नींबू का रस मिलाकर एक मास्क तैयार करें। केले में पोटेशियम होता है, जो त्वचा को नमी देता है। शहद त्वचा को मुलायम बनाता है, जबकि नींबू विटामिन-C से भरपूर होता है, जो झुर्रियों को कम करने में मदद करता है। इस मास्क को चेहरे पर लगाकर 15-20 मिनट तक छोड़ दें, फिर ठंडे पानी से धो लें। नियमित उपयोग से आपकी त्वचा तरोताजा और युवा दिखेगी।
#2
एलोवेरा जेल और गुलाब जल का फेस मास्क
एलोवेरा जेल और गुलाब जल मिलाकर एक नरम बनाने वाला मास्क तैयार करें। एलोवेरा में मौजूद विटामिन-E त्वचा को पोषण देता है और उसे मुलायम बनाता है। गुलाब जल ताजगी भरी महसूस कराता है और त्वचा को नमी प्रदान करता है। इस मिश्रण को चेहरे पर लगाकर 15 मिनट तक छोड़ दें, फिर ठंडे पानी से धो लें। नियमित उपयोग से आपकी त्वचा तरोताजा और युवा दिखेगी, जबकि झुर्रियां कम होंगी।
#3
ओटमील, दूध और शहद का फेस मास्क
ओटमील, दूध और शहद मिलाकर एक स्क्रबिंग मास्क तैयार करें। ओटमील मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाने में मदद करता है, जबकि दूध त्वचा को मुलायम बनाता है। शहद एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है, जो मुंहासों को कम करता है और त्वचा को साफ करता है। इस मिश्रण को चेहरे पर लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें, फिर ठंडे पानी से धो लें। नियमित उपयोग से आपकी त्वचा तरोताजा और युवा दिखेगी।
#4
पपीते और बेसन का फेस मास्क
पपीते का गूदा और बेसन मिलाकर एक फेस पैक तैयार करें। पपीते में एक खास एंजाइम होता है, जो मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाता है और त्वचा को चमकदार बनाता है। बेसन त्वचा की गंदगी को साफ करता है और उसे मुलायम बनाता है। इस मिश्रण को चेहरे पर लगाकर 15-20 मिनट तक छोड़ दें, फिर ठंडे पानी से धो लें। नियमित उपयोग से आपकी त्वचा तरोताजा और युवा दिखेगी, जबकि झुर्रियां कम होंगी।