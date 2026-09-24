त्योहारों से पहले रूखी त्वचा को नमी प्रदान करने में सहायक हैं ये घरेलू नुस्खे

जैतून का तेल त्वचा को भरपूर नमी देने में मदद कर सकता है।

इसके लिए पहले एक कटोरी में चीनी, जैतून का तेल और नींबू के रस की बराबर मात्रा मिलाकर स्क्रब तैयार करें। अब इस स्क्रब को अपने चेहरे पर हल्के हाथों से रगड़ें और 5 से 10 मिनट के बाद चेहरे को गुनगुने पानी से साफ कर लें।

यह स्क्रब चेहरे की गंदगी को दूर करने और इसे मुलायम बनाने में भी मदद कर सकता है।