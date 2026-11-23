बाल लंबे न होने का कारण बन सकती हैं ये आदतें, इनसे बनाएं दूरी
क्या है खबर?
लंबे, घने और चमकदार बाल हर किसी की चाहत होती है। हालांकि, कई लोग बालों को लंबे करने के लिए काफी मेहनत करते हैं, फिर भी उनके बाल नहीं बढ़ते। इसका मुख्य कारण कुछ गलतियां हो सकती हैं, जिनसे हम अनजान रहते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो बालों की लंबाई को प्रभावित कर सकती हैं।
#1
ज्यादा कंडीशनर का इस्तेमाल करना
कंडीशनर बालों को नरम और चमकदार बनाने में मदद करता है, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल करने से बालों की जड़ें कमजोर हो सकती हैं।
इससे बाल टूटने लगते हैं और उनकी लंबाई रुक जाती है। इसलिए बाल धोने के बाद हफ्ते में सिर्फ दो बार ही कंडीशनर का इस्तेमाल करें।
इसके अलावा कंडीशनर को बालों की जड़ों तक न लगाएं, बल्कि इसे सिर्फ बालों की लंबाई पर लगाएं।
#2
बालों को कसकर बांधना
अगर आप अपने बालों को अक्सर कसकर बांधकर रखते हैं तो यह आदत भी बालों की लंबाई को प्रभावित कर सकती है।
इससे बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और बाल टूटने लगते हैं। इसलिए बालों को कभी भी कसकर न बांधें।
इसके बजाय आप ढीला बना बांध सकते हैं या फिर चोटी बना सकते हैं। इससे आपके बाल सुरक्षित रहेंगे और उनकी लंबाई भी बढ़ेगी।
#3
गर्मी वाले उपकरणों का अधिक इस्तेमाल करना
गर्मी वाले उपकरण जैसे बाल घुंघराले करने वाले या सीधे करने वाले का अधिक इस्तेमाल करने से बालों को नुकसान पहुंचता है।
गर्मी से बाल झुलस जाते हैं, उनकी चमक चली जाती है और वे कमजोर हो जाते हैं।
अगर आपको गर्मी वाले उपकरणों का इस्तेमाल करना ही है तो पहले अपने बालों पर सुरक्षा स्प्रे लगाएं।
इसके अलावा गर्मी वाले उपकरणों का इस्तेमाल कम करें और प्राकृतिक तरीकों से ही अपने बालों को संवारें।
#4
सही तरीके से कंघी न करना
बालों को सही तरीके से कंघी करना बहुत जरूरी है। अगर आप गीले बालों पर कंघी करते हैं तो इससे बाल टूट सकते हैं।
हमेशा सूखे बालों पर ही कंघी करें और धीरे-धीरे करें ताकि बालों की जड़ें कमजोर न हों।
इसके अलावा बालों को कंघी करते समय ज्यादा जोर न लगाएं। इससे बाल टूटने लगते हैं और उनकी लंबाई प्रभावित होती है। इसलिए सही तरीके से कंघी करना बहुत जरूरी है।
#5
पोषण की कमी होना
बालों के लिए जरूरी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन और आयरन की कमी भी बालों की लंबाई पर असर डाल सकती है।
अगर आपकी खाने में इन पोषक तत्वों की कमी होगी तो आपके बाल कमजोर हो जाएंगे और उनकी लंबाई नहीं बढ़ेगी।
इसलिए अपनी खाने में हरी सब्जियां, फल और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करें ताकि आपके बालों को जरूरी पोषक तत्व मिल सकें।