गर्मी वाले उपकरण जैसे बाल घुंघराले करने वाले या सीधे करने वाले का अधिक इस्तेमाल करने से बालों को नुकसान पहुंचता है।

गर्मी से बाल झुलस जाते हैं, उनकी चमक चली जाती है और वे कमजोर हो जाते हैं।

अगर आपको गर्मी वाले उपकरणों का इस्तेमाल करना ही है तो पहले अपने बालों पर सुरक्षा स्प्रे लगाएं।

इसके अलावा गर्मी वाले उपकरणों का इस्तेमाल कम करें और प्राकृतिक तरीकों से ही अपने बालों को संवारें।