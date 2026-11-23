सर्दियों में गर्म पानी से सिर धोना भी एक गलती हो सकती है। इससे आपके सिर की त्वचा सूख सकती है और इसमें खुजली होने लगती है।

इसके अलावा गर्म पानी बालों की प्राकृतिक नमी भी छीन लेता है, जिससे वे रूखे और बेजान नजर आते हैं और उनमें उलझन बढ़ सकती है। इसलिए ठंडे पानी से सिर धोना ही बेहतर होता है।

इससे आपके बाल स्वस्थ रहते हैं और उनमें चमक बनी रहती है।