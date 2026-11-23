सर्दियों में बालों की उलझन बढ़ाने का कारण बन सकती हैं ये आदतें
क्या है खबर?
सर्दियों के मौसम में बालों की देखभाल करना बहुत जरूरी होता है। ठंड के कारण बाल रूखे और उलझे हो सकते हैं। इस मौसम में बालों का उलझना एक आम समस्या है। अगर आपके बालों में उलझन बढ़ने लगी है तो इसका कारण आपकी कुछ आदतें हो सकती हैं। आइए आज हम आपको उन आदतों के बारे में बताते हैं, जो बालों को प्रभावित कर सकती हैं।
#1
गीले बालों को खुला रखना
सर्दियों में गीले बालों को खुला रखना एक बड़ी गलती हो सकती है। ठंडी हवा के संपर्क में आने से गीले बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और इससे बाल उलझ सकते हैं।
गीले बालों पर सिर की त्वचा का प्राकृतिक तेल भी सही से काम नहीं कर पाता। इसलिए गीले बालों को सुखाने के बाद ही किसी भी तरह की एक्सेसरी या हेयर स्टाइलिंग उत्पादों का इस्तेमाल करें।
#2
बार-बार बाल धोना
अगर आप हफ्ते में 2 बार से ज्यादा बाल धोते हैं तो यह भी एक गलती हो सकती है क्योंकि इससे आपके बाल रूखे और बेजान हो सकते हैं।
बाल धोने के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले उत्पाद बालों की प्राकृतिक नमी को छीन सकते हैं, जिससे वे उलझ सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप हफ्ते में सिर्फ एक बार ही बाल धोएं।
#3
कंडीशनर का न लगाना
बाल धोने के बाद कंडीशनर का इस्तेमाल न करना भी बालों की प्राकृतिक नमी को प्रभावित कर सकता है। इससे बाल रूखे और बेजान नजर आते हैं, जिससे उनमें उलझन बढ़ सकती है।
इसके अलावा कंडीशनर का इस्तेमाल न करने से बालों की चमक भी कम हो जाती है। इसलिए बाल धोने के बाद कंडीशनर जरूर लगाएं।
#4
हीटिंग उपकरणों का अधिक इस्तेमाल
हीटिंग उपकरणों का अधिक इस्तेमाल भी बालों की प्राकृतिक नमी को छीन सकता है। इससे बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं और उनमें उलझन की समस्या भी बढ़ सकती है।
इसलिए बालों को स्टाइल करने के लिए हीटिंग उपकरणों का कम से कम इस्तेमाल करें।
इसके बजाय आप अन्य हेयर स्टाइलिंग तरीकों का सहारा ले सकते हैं, जैसे कि ब्रशिंग या रोलर्स का उपयोग।
#5
गर्म पानी से सिर धोना
सर्दियों में गर्म पानी से सिर धोना भी एक गलती हो सकती है। इससे आपके सिर की त्वचा सूख सकती है और इसमें खुजली होने लगती है।
इसके अलावा गर्म पानी बालों की प्राकृतिक नमी भी छीन लेता है, जिससे वे रूखे और बेजान नजर आते हैं और उनमें उलझन बढ़ सकती है। इसलिए ठंडे पानी से सिर धोना ही बेहतर होता है।
इससे आपके बाल स्वस्थ रहते हैं और उनमें चमक बनी रहती है।