त्योहारों के दौरान मुंहासों का कारण बन सकती है ये आदतें, ऐसे बचें
क्या है खबर?
त्योहारों पर खाने में कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं, जो सेहत के लिए सही नहीं होते। इनका सेवन त्वचा पर मुंहासों का कारण बन सकता है। अगर आपको लगता है कि त्योहारों पर खाने से मुंहासे हो सकते हैं तो आपको बता दें कि कुछ आदतें मुंहासों का कारण बन सकती हैं। आइए आज हम आपको उन आदतों के बारे में बताते हैं, जो मुंहासे पैदा कर सकती हैं।
#1
रात को देर से खाना खाना
रात को देर से खाना खाने से आपकी नींद पर असर पड़ सकता है। इस तरह का खाना न केवल आपकी नींद के पैटर्न को बिगाड़ सकता है, बल्कि यह आपकी त्वचा को भी प्रभावित कर सकता है।
जब आप देर रात तक जागते हैं तो आपको रात में ज्यादा भूख भी लगती है और इससे आपका वजन बढ़ सकता है।
इसके अलावा मुंहासों का कारण भी बन सकता है।
#2
ज्यादा मीठा खाना
त्योहारों पर मीठे का सेवन बढ़ जाता है और अधिक मीठा खाने से शरीर में शक्कर का स्तर बढ़ जाता है, जो आपकी त्वचा को प्रभावित कर सकता है। इसलिए मीठा खाने से बचें और इसके बजाय फल खाएं।
अगर आपको मीठा खाने का मन कर रहा है तो आप गुड़ के हलवे या गुड़ की चाय का सेवन करें। ये न केवल सेहत के लिए अच्छे होते हैं, बल्कि इनमें प्राकृतिक मिठास भी होती है।
#3
पानी की कमी होना
त्योहारों पर लोग अपने रोजमर्रा के कामों को करने के बजाय पार्टी करना ज्यादा पसंद करते हैं और ऐसे में वह खुद को पानी की कमी का शिकार कर लेते हैं।
शरीर में पानी की कमी तब होती है जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता है और इससे त्वचा पर मुंहासे हो सकते हैं। इसलिए त्योहारों के दौरान खुद को पानी की कमी से बचाएं और दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी जरूर पिएं।
#4
नींद पूरी न होना
त्योहारों पर लोग देर रात तक जागकर पार्टी करते हैं और ऐसे में उनकी नींद पूरी नहीं होती।
नींद पूरी न होने से त्वचा पर मुंहासे हो सकते हैं। इसलिए त्योहारों के दौरान भी अपनी नींद पूरी करने के लिए सोने का समय तय करें ताकि आपको सुबह तरोताजा महसूस हो।
इसके अलावा अपने बिस्तर को आरामदायक बनाएं और सोने से पहले अपने चेहरे को साफ करें।
#5
ज्यादा तला-भुना खाना
त्योहारों पर ज्यादा तला-भुना खाना भी मुंहासे होने का कारण बन सकता है। ज्यादा तला-भुना खाने से शरीर के अंदर गर्मी पैदा होती है और इससे चेहरे पर मुंहासे हो सकते हैं।
इस वजह से त्योहारों पर भी ज्यादा तला-भुना खाने से बचें। इसके बजाय ताजे फल खाएं या फिर सलाद खाएं।
इस तरह आप त्योहारों का मजा लेते हुए भी मुंहासे से बच सकते हैं।