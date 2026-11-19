त्योहारों पर लोग अपने रोजमर्रा के कामों को करने के बजाय पार्टी करना ज्यादा पसंद करते हैं और ऐसे में वह खुद को पानी की कमी का शिकार कर लेते हैं।

शरीर में पानी की कमी तब होती है जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता है और इससे त्वचा पर मुंहासे हो सकते हैं। इसलिए त्योहारों के दौरान खुद को पानी की कमी से बचाएं और दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी जरूर पिएं।