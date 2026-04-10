पीरियड्स के दौरान न खाएं ये फल, बढ़ सकती है ऐंठन, सूजन और असहजता 

पीरियड्स के दौरान कई महिलाओं को पेट में ऐंठन, सूजन और असहजता का अनुभव होता है। ये लक्षण हार्मोनल उतार-चढ़ाव के कारण होते हैं। ये उतार-चढ़ाव शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन के बदलाव से होते हैं। हालांकि, कुछ फल जैसे कि तरबूज, अनानास, केला और एवोकाडो का सेवन इस दौरान करना नुकसानदायक हो सकता है। आइए जानते हैं कि पीरियड्स में किन फलों का सेवन नहीं करना चाहिए।

#1 तरबूज तरबूज में प्राकृतिक मिठास और अधिक पानी की मात्रा होती है, जो शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं। हालांकि, तरबूज में प्रोटीन और वसा की मात्रा कम होती है, जो शरीर में इंसुलिन के स्तर को बढ़ा सकती है। इस वजह से तरबूज का सेवन पीरियड्स के दौरान नहीं करना चाहिए क्योंकि यह हार्मोनल गड़बड़ी को बढ़ा सकता है, जिससे पेट में ऐंठन और सूजन बढ़ सकती है।

#2 अनानास अनानास में एक खास एंजाइम होता है, जो पाचन को सुधारने में मदद करता है। हालांकि, यह एंजाइम शरीर में कुछ रसायनों को बढ़ा सकता है, जिससे पेट में ऐंठन और सूजन बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त अनानास में शक्कर की मात्रा अधिक होती है, जो ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ा सकता है। इससे पेट में ऐंठन और असहजता बढ़ सकती है। इसलिए पीरियड्स के दौरान अनानास का सेवन करने से बचें।

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#3 केला केला पोटेशियम से भरपूर होता है, जो मांसपेशियों को आराम देने में मदद कर सकता है। हालांकि, केले में प्राकृतिक मिठास की मात्रा भी अधिक होती है, जो ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ा सकती है। इससे पेट में ऐंठन और सूजन बढ़ सकती है। केले में मौजूद कार्बोहाइड्रेट भी ब्लड शुगर के स्तर को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए पीरियड्स के दौरान केला न खाने की गलती करें।

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#4 एवोकाडो एवोकाडो में खास वसा और फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, यह वसा हार्मोनल गड़बड़ी को बढ़ा सकती है। एवोकाडो का सेवन पेट की ऐंठन और सूजन को भी बढ़ा सकता है। इसके अतिरिक्त इसका अधिक सेवन पेट में असहजता पैदा कर सकता है। इसलिए पीरियड्स के दौरान एवोकाडो का सेवन करने से बचें।