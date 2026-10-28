उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में सहायक हैं ये खाद्य पदार्थ

हरी सब्जियां जैसे पालक, केल और ब्रोकली विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती हैं। ये तत्व हमारी त्वचा को स्वस्थ रखते हैं और उम्र बढ़ने के लक्षणों को कम करते हैं।

हरी सब्जियों में फाइबर भी होता है, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। नियमित रूप से हरी सब्जियां खाने से शरीर साफ होता है और ऊर्जा भी मिलती है।

इसके अलावा ये सब्जियां रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं और बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ाती हैं।