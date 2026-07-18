मानसून का मजा दोगुना कर देती हैं इन पारंपरिक व्यंजनों की जोड़ियां, एक बार जरूर आजमाएं
क्या है खबर?
मानसून अपने साथ ठंडी हवा और बारिश लाता है। ऐसे में लोग गर्मा-गर्म और स्वादिष्ट व्यंजनों के बारे में सोचने लगते हैं। मानसून के दौरान कई व्यंजनों के साथ कुछ खाद्य पदार्थों की जोड़ियां भी काफी लोकप्रिय हो जाती हैं। ये जोड़ियां न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं। आइए आज हम आपको ऐसे क्लासिक व्यंजनों की जोड़ियों के बारे में बताते हैं, जो मानसून के दौरान खाने का मजा दोगुना कर सकती हैं।
#1
पकौड़े और अदरक वाली चाय
मानसून में पकौड़े और अदरक वाली चाय का स्वाद लेना लोगों को काफी पसंद है।
इस स्वादिष्ट और कुरकुरे स्नैक को बनाने के लिए आप बेसन, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज, हरी धनिया और कुछ मसालों का उपयोग कर सकते हैं।
इन पकौड़ों के साथ अदरक वाली चाय का मेल आपके मानसून के स्नैक टाइम को और भी खास बना सकता है। इस जोड़ी का आनंद लेते हुए बारिश का मजा ले सकते हैं।
#2
समोसा और पुदीने की चटनी
मानसून में शाम की भूख को शांत करने के लिए सभी लोगों के मन में समोसे का ख्याल आता ही है। इसे अगर तीखी और मसालेदार पुदीने की चटनी के साथ खाएंगे तो इसका मजा दोगुना हो जाता है।
समोसा बनाने के लिए आटे या मैदे की बाहरी परत बनाएं, आलू की मसालेदार फिलिंग तैयार करें और गर्म तेल में भरे हुए समोसों को तलें।
इसके बाद पुदीना, मिर्च, धनिया, दही और नमक आदि मिलाकर चटनी बना लें।
#3
सांभर और इडली
दक्षिण भारतीय खाने में सांभर और इडली का एक साथ परोसा जाना काफी आम है। मानसून के दौरान इस संयोजन का सेवन करना भी अच्छा माना जाता है।
सांभर बनाने के लिए तूर दाल, अरहर दाल, कद्दू, गाजर, हरी मिर्च, इमली, हल्दी, लाल मिर्च और सांभर पाउडर की आवश्यकता होती है।
वहीं, इडली बनाने के लिए चावल और उड़द की दाल का उपयोग किया जा सकता है। यह संयोजन खाने में खाया जा सकता है।
#4
वड़ा पाव और चाय
मुंबई की बारिश का मजा अगर आप घर बैठे लेना चाहते हैं तो वड़ा पाव खाना सबसे बढ़िया निर्णय होगा। यह स्नैक तला हुआ होता है, जिस वजह से यह दिल को खुश कर देता है।
इसके साथ गर्मा-गर्म चाय पीना और भी मजेदार अनुभव देता है। आप इसके साथ मसाले वाली चाय की चुस्कियां ले सकते हैं।
ये सभी जोड़ियां मानसून के सार को व्यक्त करती हैं और पेट भी अच्छी तरह भर देती हैं।