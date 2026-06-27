इन खाद्य पदार्थों में होता है एक गिलास दूध से ज्यादा विटामिन-D, करें डाइट में शामिल

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मशरूम

मशरूम न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि इनमें विटामिन-D की भरपूर मात्रा होती है। एक कप मशरूम में लगभग 7,000 IU विटामिन-D होता है, जो एक गिलास दूध से भी ज्यादा है। मशरूम को आप सब्जी, सूप या सलाद के रूप में अपनी खाने में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा मशरूम में अन्य कई पोषक तत्व भी होते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इसे आप सूप या किसी भी व्यंजन में शामिल कर सकते हैं।