इन खाद्य पदार्थों में होता है एक गिलास दूध से ज्यादा विटामिन-D, करें डाइट में शामिल
क्या है खबर?
विटामिन-D एक ऐसा पोषक तत्व है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ-साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करता है। आमतौर पर लोग अपनी डाइट में विटामिन-D युक्त दूध को शामिल करते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि दूध के अलावा भी कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, जिनमें एक गिलास दूध से भी ज्यादा विटामिन-D होता है? आइए ऐसे ही 5 खाद्य पदार्थों के बारे में जानते हैं।
#1
मशरूम
मशरूम न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि इनमें विटामिन-D की भरपूर मात्रा होती है। एक कप मशरूम में लगभग 7,000 IU विटामिन-D होता है, जो एक गिलास दूध से भी ज्यादा है। मशरूम को आप सब्जी, सूप या सलाद के रूप में अपनी खाने में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा मशरूम में अन्य कई पोषक तत्व भी होते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इसे आप सूप या किसी भी व्यंजन में शामिल कर सकते हैं।
#2
संतरा
संतरा विटामिन-C का अच्छा स्रोत माना जाता है और इसमें विटामिन-D की भी अच्छी मात्रा पाई जाती है। एक बड़े संतरे में लगभग 100 IU विटामिन-D मौजूद होता है। इसे नाश्ते या किसी भी समय खाया जा सकता है और इसका सूप बनाकर भी पिया जा सकता है। इसके अलावा संतरे में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इसे खान-पान में शामिल जरूर करना चाहिए।
#3
सोयाबीन
सोयाबीन एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, जिसमें फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन के साथ-साथ विटामिन-D भी पाया जाता है। सोयाबीन का सेवन करने से शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलती है और यह दिल की बीमारियों से बचाव करता है। सोयाबीन को अलग-अलग तरीके से तैयार किया जा सकता है और इसका नियमित सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। इससे आप सूप, सलाद और कोई भी व्यंजन बना सकते हैं।
#4
बादाम
बादाम भी विटामिन-D का अच्छा स्रोत होता है। इसमें लगभग एक IU विटामिन-D प्रति बादाम होता है। बादाम में प्रोटीन, फाइबर और अच्छे फैट्स भी होते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इन सभी खाद्य पदार्थों में विटामिन-D की भरपूर मात्रा मौजूद होती है, जो आपके शरीर को स्वस्थ रखती है। इसलिए, इन खाद्य पदार्थों को अपनी खाने में शामिल करना चाहिए, ताकि आप पर्याप्त मात्रा में विटामिन-D प्राप्त कर सकें।