पाचन क्रिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं ये खाद्य पदार्थों का मेल, न खाएं एक साथ

खाने के साथ-साथ खाने का तरीका भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अगर हम एक साथ कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन कर लेते हैं, जो एक-दूसरे के साथ मेल नहीं खाते हैं तो इससे पाचन क्रिया पर बुरा असर पड़ सकता है। इससे गैस, पेट दर्द और खट्टी डकार जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आइए आज हम आपको ऐसे ही कुछ खाद्य पदार्थों के मेल के बारे में बताते हैं।

#1 चाय या कॉफी के साथ दूध का सेवन न करें चाय या कॉफी के साथ दूध का सेवन करने से बचें। इन पेय में कैफीन होती है, जो दूध के साथ मिलकर पाचन में बाधा डाल सकती है। इससे पाचन क्रिया पर नकारात्मक असर पड़ता है। इसका कारण है कि दूध और कैफीन के साथ चीनी का सेवन करने से शरीर में अम्ल बढ़ता है, जिससे अम्लता की समस्या हो सकती है। यह जानना जरूरी है कि चाय के साथ कुछ चीजों का सेवन स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है।

#2 फलों के साथ दही का सेवन न करें दही और फलों का मेल भी सेहत के लिए सही नहीं है। इसका कारण है कि फलों में विटामिन-C और दही में कैल्शियम की अधिक मात्रा होती है। जब दोनों एकसाथ खाई जाती हैं तो शरीर इन पोषक तत्वों को ठीक से नहीं ले पाता। इससे पाचन क्रिया पर बुरा असर पड़ता है और आपको पेट दर्द, गैस और अपच जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दही के साथ कुछ चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए।

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#3 केला और दूध का मिश्रण न करें दूध और केले का मिश्रण पाचन के लिए सही नहीं माना जाता है। इसका कारण है कि केले में पोटेशियम और दूध में कैल्शियम होता है, जो एक-दूसरे के साथ मिलकर शरीर में कफ बढ़ा सकते हैं। इस वजह से आपको सांस लेने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा इस मिश्रण के कारण आपको पाचन संबंधी अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है।

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#4 खीरे के साथ कोई भी फल न खाएं खीरे के साथ किसी भी फल का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि खीरे के साथ किसी भी फल का मेल शरीर के लिए सही नहीं माना जाता है। इसका कारण है कि खीरे और फलों का मेल पाचन के लिए सही नहीं होता। इसके कारण पेट फूल सकता है और गैस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए खीरे के सलाद में कभी भी कोई फल न डालें। खीरे के फायदे भी जानें।