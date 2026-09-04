जन्माष्टमी पर उपवास रखने वालों के लिए सेहतमंद आटे

जन्माष्टमी पर उपवास रखने वालों के लिए सेहतमंद विकल्प हैं ये आटे

लेखन अंजली 03:26 pm Sep 04, 202603:26 pm

क्या है खबर?

जन्माष्टमी के मौके पर कई लोग उपवास रखते हैं और इस दौरान वे ऐसी चीजें खाते हैं, जो बिना नमक के बनाई जाती हैं। हालांकि, उपवास के दौरान खाने के लिए आटे की कई ऐसी रेसिपी हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छी हैं। आइए आज हम आपको ऐसे आटे के बारे में बताते हैं, जिनसे आप अपने उपवास को और भी मजेदार बना सकते हैं और इनसे कई तरह के व्यंजन बनाकर खा सकते हैं।