मेथी और आलू का परांठा एक बढ़िया विकल्प है, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छा है।

इसके लिए उबले हुए आलू को अच्छे से मसलें और उसमें बारीक कटी मेथी की पत्तियां मिलाएं। इसके साथ नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और धनिया पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को गेहूं के आटे में मिलाकर परांठे तैयार करें।

इन्हें तवे पर हल्का तेल लगाकर सुनहरा होने तक सेंके और दही या अचार के साथ परोसें।