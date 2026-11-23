व्यस्त सुबह के लिए बेहतरीन हैं ये मेथी परांठे, आसान है बनाने का तरीका
क्या है खबर?
मेथी परांठे में मेथी की ताजी पत्तियां होती हैं, जो इसे सेहतमंद बनाती हैं। यह परांठा न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें आयरन, कैल्शियम और विटामिन-A की भरपूर मात्रा होती है। ठंड के मौसम में मेथी परांठे का सेवन शरीर को गर्म रखने में मदद कर सकता है। आइए आज हम आपको मेथी परांठे के लिए कुछ ऐसे आसान और स्वादिष्ट तरीके बताते हैं, जो व्यस्त सुबह के लिए आदर्श हैं।
#1
मेथी और आलू का परांठा
मेथी और आलू का परांठा एक बढ़िया विकल्प है, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छा है।
इसके लिए उबले हुए आलू को अच्छे से मसलें और उसमें बारीक कटी मेथी की पत्तियां मिलाएं। इसके साथ नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और धनिया पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को गेहूं के आटे में मिलाकर परांठे तैयार करें।
इन्हें तवे पर हल्का तेल लगाकर सुनहरा होने तक सेंके और दही या अचार के साथ परोसें।
#2
मेथी और पनीर का परांठा
अगर आप कुछ नया आजमाना चाहते हैं तो मेथी और पनीर का परांठा बनाएं। इसके लिए बारीक कटा हुआ पनीर लें और उसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर मिलाएं। अब इसमें बारीक कटी हुई मेथी की पत्तियां भी डालें। इस मिश्रण को गेहूं के आटे में मिलाकर गूंध लें। अब इस आटे की लोई बनाकर बेल लें और तवे पर तेल लगाकर सुनहरा होने तक सेंके। इन्हें दही या अचार के साथ परोसें।
#3
मेथी और मूली का परांठा
मेथी और मूली का परांठा भी बहुत सेहतमंद होता है। इसके लिए कदूकस की हुई मूली लें और उसमें नमक लगाकर कुछ देर छोड़ दें ताकि उसका पानी निकल जाए। अब इस पानी को फेंक दें और उसमें बारीक कटी हुई मेथी की पत्तियां मिलाएं। इसके साथ ही अजवाइन, हरी मिर्च और धनिया पाउडर डालें। अब इस मिश्रण को गेहूं के आटे में मिलाकर गूंध लें। इसके बाद आटे की लोई बनाकर बेल लें और तवे पर तेल लगाकर सेंके।
#4
मेथी और बेसन का परांठा
मेथी और बेसन का परांठा भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके लिए बेसन लें और उसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर मिलाएं। साथ ही बारीक कटी हुई प्याज और हरी मिर्च डालें। अब इसमें बारीक कटी हुई मेथी की पत्तियां भी डालें। इस मिश्रण को गेहूं के आटे में मिलाकर गूंध लें। इसके बाद आटे की लोई बनाकर बेल लें और तवे पर तेल लगाकर सेंके।