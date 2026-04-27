गर्मी से राहत दिलाने में कारगर हैं ये फेस पैक, जानिए इनकी विधि

गर्मी के मौसम में पसीना और त्वचा का तैलीय प्रभाव त्वचा की कई समस्याओं का कारण बन सकता है। ऐसे में त्वचा को ठंडक देने और नमी प्रदान करने के लिए घर पर ही कई तरह के फेस पैक बनाए जा सकते हैं, जो हर तरह की त्वचा के लिए उपयुक्त हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे फेस पैक की विधि बताते हैं, जो गर्मियों में त्वचा को ठंडक देने और तरोताजा रखने में मदद कर सकते हैं।

#1 खीरे और एलोवेरा जेल का फेस पैक सबसे पहले एक कटोरी में ताजा खीरे का रस और एलोवेरा जेल मिलाएं, फिर इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं। 15-20 मिनट के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। खीरा और एलोवेरा जेल दोनों ही त्वचा को ठंडक देते हैं और इसे नमी देते हैं। इस फेस पैक को नियमित रूप से लगाने पर आपकी त्वचा ताजगी भरी और निखरी हुई दिखेगी, जिससे आपको गर्मी के मौसम में आराम मिलेगा।

#2 बेसन, दही और गुलाब जल का फेस पैक सबसे पहले एक कटोरी में दो चम्मच बेसन, एक चम्मच दही और एक चम्मच गुलाब जल मिलाएं, फिर इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं। 15-20 मिनट के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। बेसन, दही और गुलाब जल का मिश्रण त्वचा को साफ करता है और इसे मुलायम बनाता है। यह फेस पैक त्वचा की गंदगी को दूर करता है और इसे ताजगी भरी महसूस कराता है, जिससे गर्मी से होने वाली समस्याएं कम होती हैं।

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#3 टमाटर और नींबू का फेस पैक सबसे पहले एक कटोरी में टमाटर का रस और नींबू का रस मिलाएं, फिर इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं। 10-15 मिनट के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। टमाटर का रस त्वचा को ठंडक देता है और नींबू का रस इसे ताजगी भरा बनाता है। यह फेस पैक त्वचा की गंदगी को दूर करता है और इसे मुलायम बनाता है, जिससे गर्मी से होने वाली समस्याएं कम होती हैं।

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#4 मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल का फेस पैक सबसे पहले एक कटोरी में मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल मिलाकर पेस्ट तैयार करें। अब इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर सूखने दें। जब फेस पैक सूख जाए तो चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। मुल्तानी मिट्टी त्वचा की गंदगी को दूर करती है और गुलाब जल ताजगी भरी महसूस कराता है। यह फेस पैक त्वचा को नमी प्रदान करता है और इसे मुलायम बनाता है, जिससे गर्मी से होने वाली समस्याएं कम होती हैं।