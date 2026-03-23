गर्मियों में ताजगी और ठंडक का अहसास दिलाते हैं लैवेंडर से बनाए जाने वाले ये पेय

लैवेंडर एक खुशबूदार फूल है, जिसकी महक मन को शांति देती है। यह न केवल अपनी महक के लिए मशहूर है, बल्कि इसके कई सेहतमंद गुण भी हैं। यह तनाव घटाने, बेहतर नींद दिलाने और त्वचा में निखार लाने में मदद करता है। इसके अलावा लैवेंडर का इस्तेमाल कई तरह के पेय में भी किया जाता है। गर्मियों में लैवेंडर वाले पेय पीने से ताजगी और ठंडक मिलती है। आप इस मौसम में इससे बने ये पेय पी सकते हैं।

#1 लैवेंडर नींबू पानी लैवेंडर नींबू पानी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी और शक्कर को उबालें। इसके बाद इसमें ताजे लैवेंडर के फूल डालें और इसे 5-10 मिनट तक पकाएं। इसके बाद मिश्रण को ठंडा होने दें, फिर इसमें नींबू का रस मिलाएं। अब इस मिश्रण को गिलास में डालकर बर्फ के टुकड़े डालें और ठंडा-ठंडा परोसें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि यह आपको ताजगी भी प्रदान कर सकता है।

#2 लैवेंडर स्मूदी लैवेंडर स्मूदी बनाने के लिए सबसे पहले एक ब्लेंडर में जमा हुआ केला, दही और दूध डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इसमें ताजे लैवेंडर के फूल डालें और फिर से पीस लें। इसके बाद इस मिश्रण को गिलास में डालें और ऊपर से थोड़े-से सूखे लैवेंडर के फूल सजाएं। यह स्मूदी न केवल पोषक तत्वों से भरपूर होती है, बल्कि इसका रंग भी बेहतरीन आता है। आप इसमें अन्य फल भी शामिल कर सकते हैं।

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#3 लैवेंडर आइस्ड टी लैवेंडर आइस्ड टी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी उबालें। इसके बाद उसमें सूखे लैवेंडर के फूल डालें और उन्हें 5-10 मिनट तक पकने दें। अब इस मिश्रण को ठंडा होने दें और छन्नी की मदद से छान लें। इस मिश्रण को गिलास में बर्फ के टुकड़ों के साथ डालें और ऊपर से नींबू का रस मिलाएं। यह आइस्ड टी न केवल ताजगी देती है, बल्कि इसे पीने से मन शांत रहता है और सुकून मिलता है।

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#4 लैवेंडर मॉकटेल लैवेंडर मॉकटेल बनाने के लिए सबसे पहले एक कंटेनर में संतरे का रस, अनार का रस और ताजे लैवेंडर के फूल डालें। अब इस मिश्रण को अच्छे से हिलाएं, ताकि सभी सामग्री अच्छे से मिल जाएं। इसके बाद इसे गिलास में डालें और ऊपर से सोडा और ठंडा पानी डालें। अब इस पर थोड़ा-सा कद्दूकस किया हुआ नारियल डालें। यह मॉकटेल किसी भी पार्टी के मेन्यू में शामिल की जा सकती है।