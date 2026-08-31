मानसून के दौरान एसिडिटी की समस्या से राहत दिला सकते हैं ये पेय
क्या है खबर?
मानसून का मौसम अपने साथ नमी और उमस लेकर आता है, जो कई लोगों के लिए असहनीय हो सकता है। इस मौसम में अधिक नमी के कारण भोजन में कीटाणु पनपने लगते हैं, जिससे पेट में एसिडिटी की समस्या होने लगती है। हालांकि, इस समस्या से राहत के लिए आप कुछ पेय का सेवन कर सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे पेय की रेसिपी बताते हैं, जो पेट को शांत रखने में मदद कर सकते हैं।
#1
पुदीने की चाय
पुदीने की चाय पाचन क्रिया को शांत करने में मदद कर सकती है।
इसके लिए एक पैन में एक कप पानी को गर्म करें, फिर उसमें कुछ पत्तियां डालकर इसे 5 मिनट तक उबालें। अब इसमें स्वादानुसार शहद मिलाएं। इस पेय को छानकर गर्मागर्म पिएं।
यह चाय पेट की जलन को कम करने में मदद कर सकती है और आपको तरोताजा भी महसूस कराएगी। पुदीने की चाय का सेवन करने से आप हल्का महसूस करेंगे।
#2
छाछ
छाछ एक पौष्टिक और ताजगी भरा पेय है, जो पेट की जलन को कम करने में मदद कर सकता है।
इसे बनाने के लिए एक कटोरे में दही को अच्छे से फेंट लें, फिर इसमें पानी मिलाकर इसे अच्छी तरह से मिलाएं। अब इसमें थोड़ा-सा नमक, भुना जीरा पाउडर और कटा हुआ पुदीना डालें और इसे ठंडा करके पिएं।
यह पेय न केवल पाचन के लिए फायदेमंद है, बल्कि गर्मी से भी राहत दिला सकता है।
#3
नारियल पानी
नारियल पानी प्राकृतिक खनिजों से भरपूर होता है, जो शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद कर सकता है।
यह पेट की जलन को शांत करने में भी सहायक है। मानसून में यह पेय पीने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती और आप तरोताजा महसूस करते हैं।
इसके लिए एक नारियल लें और उसका पानी निकालकर एक गिलास में भर लें। इससे आपको प्राकृतिक रूप से हाइड्रेशन मिलता है और पेट की जलन भी कम होती है।
#4
अदरक वाली नींबू पानी
अदरक वाली नींबू पानी पाचन क्रिया को सुधारने में मदद कर सकता है और पेट की जलन को कम कर सकता है।
इसे बनाने के लिए एक गिलास गर्म पानी में थोड़ा-सा कदूकस किया हुआ अदरक डालें, फिर इसमें एक चम्मच शहद और आधी नींबू का रस मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छे से मिलाकर पी लें।
यह पेय न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है और आपको तरोताजा महसूस कराएगा।
#5
ग्रीन टी
ग्रीन टी शरीर को साफ करने में मदद करती है।
इसे बनाने के लिए एक पैन में पानी को उबालें, फिर उसमें ग्रीन टी बैग डालें या पत्तियां डालें। इसे 3-4 मिनट तक पकने दें। अब इसमें थोड़ा-सा शहद मिलाकर गर्मागर्म पिएं।
इन पेय का सेवन करके आप मानसून की समस्याओं से बच सकते हैं और अपने पेट को स्वस्थ रख सकते हैं।