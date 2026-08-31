मानसून में एसिडिटी से राहत दिलाने वाले पेय

मानसून के दौरान एसिडिटी की समस्या से राहत दिला सकते हैं ये पेय

लेखन अंजली 11:09 am Aug 31, 202611:09 am

क्या है खबर?

मानसून का मौसम अपने साथ नमी और उमस लेकर आता है, जो कई लोगों के लिए असहनीय हो सकता है। इस मौसम में अधिक नमी के कारण भोजन में कीटाणु पनपने लगते हैं, जिससे पेट में एसिडिटी की समस्या होने लगती है। हालांकि, इस समस्या से राहत के लिए आप कुछ पेय का सेवन कर सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे पेय की रेसिपी बताते हैं, जो पेट को शांत रखने में मदद कर सकते हैं।