आलू से आसानी से बनाए जा सकते हैं ये व्यंजन, जानिए रेसिपी

आलू एक ऐसी सब्जी है, जो लगभग हर रसोई में पाई जाती है। यह खाने का स्वाद बढ़ाने में बहुत काम आती है। अगर आप आलू से कुछ नया और आसान बनाना चाहते हैं तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आलू के व्यंजनों की विधि बताते हैं, जिन्हें घर पर महज 15 से 20 मिनट में तैयार किया जा सकता है और इन्हें बनाना भी काफी सरल है।

#1 आलू की टिक्की आलू की टिक्की एक बहुत पसंद किया जाने वाला नाश्ता है, जिसे आप चाय के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए उबले हुए आलू को मसल लें, फिर इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा बेसन मिलाएं। अब इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर तवे पर हल्का तेल डालकर सेंक लें। इसे गर्मागर्म हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोसें। यह टिक्की बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगी।

#2 मसालेदार आलू की भुर्जी मसालेदार आलू की भुर्जी एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसे आप सुबह के समय बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आलू को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और उबाल लें। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। इसके बाद उबले हुए आलू डालकर अच्छे से मिलाएं। इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक डालकर कुछ मिनट पकाएं। इसे गर्मागर्म परोसें।

Advertisement

#3 आलू का परांठा आलू का परांठा एक पारंपरिक उत्तर भारतीय नाश्ता है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए गेहूं के आटे में उबले हुए आलू को मसल कर मिलाएं, फिर इसमें नमक, अजवाइन, हरी मिर्च और धनिया पत्ती डालें। अब इस मिश्रण से परांठे बेलकर तवे पर तेल लगाकर सेंक लें। इसे दही या अचार के साथ परोसें। यह परांठा बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगा।

Advertisement

#4 मसालेदार आलू की सब्जी मसालेदार आलू की सब्जी एक साधारण लेकिन स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप रोजमर्रा में बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर और अदरक-लहसुन का पेस्ट बनाकर तेल में भूनें। अब इसमें हल्दी, धनिया, जीरा पाउडर डालें और उबले हुए आलू मिलाएं। थोड़ी देर पकने दें ताकि सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं। इसे गर्मागर्म रोटी या परांठे के साथ परोसें। यह सब्जी बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगी।