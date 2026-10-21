रोजाना रात को देर से खाना खाने से हो सकते हैं ये नुकसान

रात को देर से खाना खाने से पाचन क्रिया पर बुरा असर पड़ सकता है। इससे खाना ठीक से नहीं पचता और गैस, कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

इसके अलावा पेट में जलन और दर्द भी हो सकता है। देर से खाना खाने से एसिड रिफ्लक्स की समस्या भी हो सकती है, जिससे गले में जलन और खट्टी डकारें आ सकती हैं। इसलिए रात का खाना समय पर खाने की आदत डालें।