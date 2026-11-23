खाना खाने के बाद 2-3 घंटे तक लेटने के नुकसान

खाना खाने के बाद 2 से 3 घंटे तक लेटने से हो सकते हैं ये नुकसान, जानिए क्यों

लेखन अंजली 10:31 am Nov 23, 202610:31 am

क्या है खबर?

आमतौर पर कई लोग खाना खाने के बाद लेट जाते हैं या फिर सो जाते हैं। हालांकि, ऐसा करना सेहत के लिए सही नहीं माना जाता है। यह आदत पाचन क्रिया को प्रभावित कर सकती है और कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकती है। आइए आज हम आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद लेटने से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं और इसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।