हलवे के साथ-साथ सूजी से बनती हैं ये भारतीय मिठाइयां, मेहमानों को आएंगी पसंद

सूजी एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, जो अक्सर भारतीय खान-पान में इस्तेमाल होता है। यह न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है। सूजी से कई प्रकार की मिठाइयां बनाई जा सकती हैं, जो आपके खाने के अनुभव को और भी खास बना सकती हैं। आइए आज के लेख में हम आपको सूजी से बनने वाली भारतीय मिठाइयों की आसान रेसिपी बताते हैं। ये किसी भी त्योहार के मेन्यू में शामिल की जा सकती हैं।

#1 सूजी का हलवा सूजी का हलवा एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए पहले घी में सूजी को भूनते हैं, फिर इसमें पानी डालकर पकाते हैं। जब सूजी पक जाए तो इसमें चीनी डालकर मिलाते हैं और ऊपर से काजू और बादाम डालते हैं। यह मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट होती है और बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आती है। आप इसमें इलायची भी डाल सकते हैं।

#2 सूजी के लड्डू लड्डू भारतीय मिठाइयों में बहुत लोकप्रिय होते हैं, जिन्हें सूजी से भी बनाया जा सकता है। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले घी में सूजी को भूना जाता है। इसके बाद इसमें बादाम और पिस्ता आदि जैसे बारीक कटे सूखे मेवे मिलाए जाते हैं। अब इस मिश्रण को चीनी के साथ मिलाकर छोटे-छोटे गोल लड्डू बना लिए जाते हैं। यह लड्डू खास मौकों पर बनाए जाते हैं और पूजा में भोग लगाने के लिए बढ़िया रहते हैं।

Advertisement

#3 सूजी की बर्फी सूजी की बर्फी भी एक खास मिठाई है, जिसे आप हर त्योहार जैसे अवसर पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले खोया और सूजी को भून लें। इसके बाद इस कढ़ाई में दूध शामिल करें और कुछ देर उसे पका लें। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसमें इलायची पाउडर और पिसी चीनी मिला दें। अपनी पसंद के सूखे मेवे शामिल करें और मिश्रण को थाली पर फैलाकर ठंडा करें। अब इसे बर्फी के आकार में काट लें।

Advertisement