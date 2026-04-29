नारियल पानी से बनाए जा सकते हैं ये स्वादिष्ट व्यंजन, जानिए रेसिपी

नारियल पानी एक प्राकृतिक पेय है, जो न केवल ताजगी देता है, बल्कि कई पोषक तत्वों से भरपूर भी है। आमतौर पर इसे सीधा पी लिया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे कई स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं? इस लेख में हम आपको नारियल पानी से बनने वाले कुछ अनोखे व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं और खाने का मजा दोगुना कर सकते हैं।

#1 नारियल पानी की खीर नारियल पानी की खीर एक खास मिठाई है, जिसे आप खास मौकों पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को धोकर उबाल लें, फिर इसमें नारियल पानी डालें और पकने दें। जब चावल पूरी तरह से पक जाएं तो इसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालकर अच्छी तरह मिलाएं। यह खीर न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक मिठास और पोषक तत्व होते हैं।

#2 नारियल पानी का पुलाव पुलाव तो आपने कई बार खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी नारियल पानी का पुलाव चखा है? इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को धोकर भिगो दें, फिर एक कढ़ाई में घी गर्म करके उसमें जीरा, लौंग, दालचीनी डालें। अब प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें, फिर इसमें कटे हुए सब्जियां डालें और थोड़ी देर पकने दें। इसके बाद इसमें पानी की जगह नारियल पानी डालें और चावल को पकने दें। यह पुलाव बहुत ही स्वादिष्ट होता है।

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#3 नारियल पानी की सब्जी अगर आप सब्जी में नया ट्विस्ट चाहते हैं, तो नारियल पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी सब्जी लें जैसे कि बैंगन, आलू, टमाटर आदि। सबसे पहले सब्जियों को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें, फिर इसमें जीरा, राई, हींग, करी पत्ता आदि डालकर तड़का लगाएं। इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें और भूनें, फिर कटे हुई सब्जियां डालें। थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें नारियल पानी डालकर पकाएं।

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#4 नारियल पानी का आइसक्रीम गर्मियों में ठंडी-ठंडी आइसक्रीम कौन नहीं पसंद करता? अगर आप कुछ हटकर खाना चाहते हैं, तो नारियल पानी की आइसक्रीम आजमाएं। इसके लिए सबसे पहले नारियल पानी को दूध में मिलाकर उबाल लें, फिर इसमें चीनी, मलाई और वनीला एसेंस मिलाएं। अब इस मिश्रण को ठंडा करके फ्रीजर में जमने दें। जब यह अच्छी तरह जम जाए तो इसे निकालकर कटोरी में परोसें और ऊपर से कटे हुए फल, सूखे मेवे या चॉकलेट सॉस डालकर खाएं।