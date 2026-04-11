लौंग से बनाए जा सकते हैं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, सेहत के लिए भी हैं अच्छे

आमतौर पर लौंग का इस्तेमाल मसाले के तौर पर किया जाता है। हालांकि, लौंग से कई अन्य स्वादिष्ट और अनोखे व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। लौंग में न केवल अद्भुत सुगंध होती है, बल्कि यह कई पोषक तत्वों से भरपूर भी होती है। आइए आज हम आपको लौंग से बनाए जाने वाले व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आजमाकर आप अपने खाने के स्वाद को एक नया आयाम दे सकते हैं।

#1 लौंग की बिरयानी लौंग की बिरयानी एक अनोखा और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप खास मौकों पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को आधा पकाएं, फिर उसमें लौंग, दालचीनी, इलायची, तेजपत्ता और अन्य मसाले डालकर भूनें। अब इसमें प्याज, टमाटर और दही मिलाकर अच्छी तरह पकाएं। इसके बाद इसमें आधा पका हुआ चावल डालें और धीमी आंच पर पकने दें। जब बिरयानी पूरी तरह से पक जाए तो इसे रायते के साथ गर्मा-गर्म परोसें।

#2 लौंग की चाय लौंग की चाय एक सेहतमंद और ऊर्जा देने वाला पेय है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी उबालें, फिर उसमें कुछ लौंग डालें और 5-10 मिनट तक उबालें। अब इसमें चीनी या शहद मिलाकर इसे अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इसमें दूध डालकर फिर से उबालें। जब चाय अच्छी तरह से उबल जाए तो इसे कप में डालकर गर्मा-गर्म परोसें। यह चाय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

Advertisement

#3 लौंग का अचार लौंग का अचार एक बेहतरीन विकल्प है, जिसे आप लंबे समय तक रख सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले छोटे-छोटे टुकड़ों में अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और करी पत्ते काट लें, फिर इन्हें सरसों के तेल में भूनें। अब इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक मिलाकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इसमें लौंग डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसे कुछ दिनों तक धूप में रखें, ताकि इसका स्वाद बढ़ जाए।

Advertisement

#4 लौंग की खीर लौंग की खीर एक मीठा व्यंजन है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल धोकर भिगो दें, फिर दूध उबालें और उसमें चावल डालकर पकने दें। अब इसमें चीनी डालें और धीमी आंच पर पकाएं, जब तक कि दूध गाढ़ा न हो जाएं। अंत में इसमें लौंग पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसे ठंडा करके परोसें या फिर गर्मा-गर्म ही खा लें।