इमली की पत्तियों से बनाए जा सकते हैं ये स्वादिष्ट व्यंजन, जानिए आसान रेसिपी

इमली की पत्तियां आमतौर पर सब्जियों में डाली जाती हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इनसे कई अनोखे और स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं? जी हां, इमली की पत्तियों का उपयोग करके आप अपने खाने में नई ताजगी और स्वाद जोड़ सकते हैं। आइए आज हम आपको इमली की पत्तियों से बनाए जाने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो आपके खाने को खास बना देंगे।

#1 इमली की पत्तियों का सूप इमली की पत्तियों का सूप एक अनोखा और सेहतमंद हल्का व्यंजन हो सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले इमली की पत्तियों को धोकर साफ कर लें, फिर इन्हें पानी में उबालें। अब इसमें नमक, मिर्च और अपनी पसंदीदा मसाले डालकर पकाएं। आप इसमें थोड़ा-सा नींबू का रस भी मिला सकते हैं, ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए। यह सूप न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

#2 इमली की पत्तियों का पराठा पराठे तो आपने कई तरह के खाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी इमली की पत्तियों का पराठा चखा है? इसे बनाने के लिए गेहूं के आटे में बारीक कटी हुई इमली की पत्तियां मिलाएं, फिर इसमें नमक, मिर्च, धनिया पत्ती और थोड़ा-सा तेल डालकर गूंध लें। अब इस आटे से पराठे बेलकर तवे पर सेंक लें। यह परांठा न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व भी आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं।

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#3 इमली की पत्तियों की चटनी चटनी तो हर घर में बनती है, लेकिन इमली की पत्तियों की चटनी का स्वाद कुछ अलग ही होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले इमली की पत्तियों को धोकर साफ करें, फिर इन्हें पीस लें। अब इसमें हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, नमक और थोड़ा-सा नींबू का रस मिलाकर पीसें। यह चटनी आपके खाने को खास बना देगी और इसका तीखा-मीठा स्वाद आपके मुंह में पानी ला देगा। इसे किसी भी पकवान के साथ खाया जा सकता है।

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#4 इमली की पत्तियों की सब्जी इमली की पत्तियों की सब्जी एक अनोखा व्यंजन हो सकता है, जिसे आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले इमली की पत्तियों को धोकर काट लें। फिर प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन पेस्ट और मसालों का तड़का लगाएं। अब इसमें कटे हुए इमली के पत्ते डालकर थोड़ी देर पकाएं। अंत में नमक और गरम मसाला डालकर इसे ढक दें, ताकि सारे स्वाद अच्छे से मिल जाएं। यह सब्जी रोटी या चावल, दोनों के साथ अच्छी लगती है।