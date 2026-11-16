पालक से बनाए जा सकते हैं ये स्वादिष्ट व्यंजन, जानिए रेसिपी
क्या है खबर?
पालक एक पौष्टिक हरी पत्तेदार सब्जी है, जो बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसमें आयरन, विटामिन्स और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है। आमतौर पर बच्चे हरी सब्जियां खाने से कतराते हैं, लेकिन पालक के साथ ऐसा नहीं है। आइए आज हम आपको पालक से बनाए जाने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो बच्चों को बेहद पसंद आएंगे और उन्हें पोषण भी देंगे।
#1
पालक का परांठा
पालक का परांठा एक बेहतरीन विकल्प है, जिसे बच्चे खुशी-खुशी खाएंगे।
इसे बनाने के लिए गेहूं के आटे में बारीक कटा हुआ पालक, नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा-सा तेल मिलाकर गूंध लें। अब इस मिश्रण की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेल लें और तवे पर सेंक लें। इसे दही या अचार के साथ परोसें।
यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है और बच्चों को ऊर्जा प्रदान करता है।
#2
पालक का सूप
पालक का सूप एक हल्का और पौष्टिक विकल्प हो सकता है, जिसे आप बच्चों को रात के खाने या नाश्ते में दे सकते हैं।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले पालक को धोकर काट लें, फिर प्याज, लहसुन और अदरक को तेल में भूनें। अब इसमें कटे हुए पालक डालें और थोड़ी देर पकाएं, फिर इसमें पानी डालकर उबाल आने दें।
उबाल आने के बाद इसे पीस लें और गर्मागर्म परोसें।
#3
पालक की टिक्की
पालक की टिक्की एक स्वादिष्ट नाश्ता है, जिसे आप चाय के साथ परोस सकते हैं।
इसे बनाने के लिए उबले हुए आलू, बारीक कटा हुआ पालक, बेसन, नमक, काली मिर्च पाउडर और हरी मिर्च मिलाकर मिश्रण तैयार करें। अब इस मिश्रण की छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर तेल में सेंक लें।
यह टिक्कियां न केवल स्वादिष्ट हैं बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी हैं और बच्चों को पसंद आएंगी।
#4
पालक की पनीर भुर्जी
पालक की पनीर भुर्जी एक सेहतमंद और झटपट बनने वाला व्यंजन है, जिसे आप अपने बच्चे को दे सकते हैं।
इसके लिए पहले प्याज, टमाटर, हरी मिर्च आदि सब्जियों को तेल में भून लें। अब इसमें कदूकस किया हुआ पनीर डालें और थोड़ा पकाएं, फिर इसमें बारीक कटा हुआ पालक डालें और अच्छे से मिलाएं।
ऊपर से थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च पाउडर छिड़कें और गर्मागर्म परोसें।