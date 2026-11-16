पालक से बनाए जा सकते हैं ये स्वादिष्ट व्यंजन, जानिए रेसिपी

पालक का परांठा एक बेहतरीन विकल्प है, जिसे बच्चे खुशी-खुशी खाएंगे।

इसे बनाने के लिए गेहूं के आटे में बारीक कटा हुआ पालक, नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा-सा तेल मिलाकर गूंध लें। अब इस मिश्रण की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेल लें और तवे पर सेंक लें। इसे दही या अचार के साथ परोसें।

यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है और बच्चों को ऊर्जा प्रदान करता है।