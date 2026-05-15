ताजे आड़ू से बनाई जा सकती हैं ये 5 स्वादिष्ट मिठाई, जानिए इनकी रेसिपी

आड़ू स्वाद और पोषण से भरपूर फल है। इसे सिर्फ सलाद या जूस ही नहीं, बल्कि कई स्वादिष्ट मिठाइयों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ताजे आड़ू से बनी मिठाई स्वाद में लाजवाब होने के साथ गर्मियों में ताजगी भी देती हैं। इस लेख में हम आपको आड़ू से तैयार होने वाली आसान और टेस्टी मिठाई की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप घर पर बिना ज्यादा मेहनत के बना सकते हैं।

#1 आड़ू की खीर आड़ू की खीर एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे दूध और चावल से बनाया जाता है। इसमें ताजे आड़ू के टुकड़े मिलाकर इसे खास बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए दूध और चावल को उबालें, फिर इसमें चीनी डालकर पकाएं। अंत में कटे हुए आड़ू मिलाएं और थोड़ी देर पकने दें। यह खीर ठंडी होने पर बहुत स्वादिष्ट लगती है और गर्मियों में इसे खाना बहुत पसंद किया जाता है।

#2 आड़ू का हलवा आड़ू का हलवा एक बेहतरीन मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जा सकता है। इसके लिए सूजी को घी में भूनें, फिर उसमें कद्दूकस किए हुए आड़ू मिलाएं और पकाएं। अब इसमें दूध, चीनी और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। जब हलवा गाढ़ा हो जाए तो गैस बंद कर दें। यह हलवा गर्मागर्म परोसने पर बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और सभी को पसंद आता है।

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#3 आड़ू की बर्फी आड़ू की बर्फी एक अनोखी मिठाई है, जिसे आप अपने मेहमानों को खुश करने के लिए बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले खोया को घी में भून लें, फिर इसमें कद्दूकस किए हुए ताजे आड़ू मिलाएं और अच्छी तरह पकाएं। अब इसमें चीनी डालकर गाढ़ा होने तक पकाएं। जब मिश्रण ठंडा हो जाए तो उसे थाली में फैलाकर सेट करें और काटकर परोसें। यह बर्फी देखने में ही नहीं, स्वाद में भी बेहतरीन है।

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#4 आड़ू का आइसक्रीम गर्मियों में ठंडी-ठंडी आइसक्रीम खाना किसे पसंद नहीं होता? अगर आप चाहें तो घर पर आसानी से ताजे आड़ू से आइसक्रीम बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आड़ू को पीस लें, फिर उसमें मलाई, चीनी और वनीला एसेंस मिलाकर फ्रीजर में जमाएं। जब आइसक्रीम पूरी तरह जम जाए तो उसे निकालकर परोसें। यह आइसक्रीम न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि सेहतमंद भी होती है, क्योंकि इसमें कोई अप्राकृतिक फ्लेवर या रंग नहीं होता।