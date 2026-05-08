रोजमर्रा की ये आदतें बढ़ा सकती हैं कोलेस्ट्रॉल का स्तर, आज ही छोड़ दें

दिल की बीमारियों के लिए कोलेस्ट्रॉल को जिम्मेदार माना जाता है, इसलिए इसका स्तर नियंत्रित रहना जरूरी है। वैसे तो कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने का कारण खान-पान को माना जाता है, लेकिन रोजमर्रा की कुछ आदतें भी इसके स्तर को बढ़ा सकती हैं। आइए आज हम आपको ऐसी ही कुछ आदतों के बारे में बताते हैं, जो धीरे-धीरे आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा रही हों। आपको शायद इस बात का अंदाजा तक न हो।

#1 रोज तला हुआ भोजन करना आलू के पराठे, पकोड़े या किसी भी तरह के तले हुए खाने का स्वाद तो बढ़िया होता है। हालांकि, इनका अधिक सेवन शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने की वजह बन सकता है। इसका कारण यह है कि इन व्यंजनों को तलने के लिए उपयोग होने वाला तेल खराब चर्बी से भरपूर होता है, जो शरीर में जमा होकर कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा सकता है। इस वजह से तले हुए खाने का अधिक सेवन करने से बचें।

#2 सफेद ब्रेड और पास्ता खाना सफेद ब्रेड और पास्ता जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन करने से भी कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ सकता है। इसका कारण है कि सफेद ब्रेड और पास्ता के निर्माण के लिए मैदे का उपयोग किया जाता है। मैदे से बने खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की कमी होती है और ये शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा सकते हैं। इसलिए, सफेद ब्रेड और पास्ता के बजाय साबुत अनाज से बनी चीजों का सेवन करें।

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#3 नमक का ज्यादा सेवन करना अगर आप खाने में ज्यादा नमक का सेवन करते हैं तो यह भी कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने का कारण बन सकता है। दरअसल, नमक का अधिक सेवन करने से शरीर में सोडियम का स्तर बढ़ जाता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा सकता है। आप चाहें तो नमक के विकल्प के तौर पर खाने में हल्दी, अदरक, लहसुन, काली मिर्च और अन्य मसालों का उपयोग कर सकते हैं।

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