रोजाना की जाने वाली ये आदतें आपके दांतों को पहुंचा सकती हैं नुकसान, बनाएं दूरी

ज्यादा जोर से ब्रश करने से दांतों की ऊपरी परत को नुकसान पहुंच सकता है। यह परत दांतों को सुरक्षा प्रदान करती है और इसके खराब होने से दांत संवेदनशील हो जाते हैं।

इसके कारण दांतों में दर्द और अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए दांतों को हल्के हाथों से ब्रश करना चाहिए और हर दिन कम से कम दो बार ब्रश करना जरूरी है।

इसके अलावा दांतों की सफाई के लिए मुलायम ब्रश का उपयोग करें।