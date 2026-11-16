रोजाना की जाने वाली ये आदतें आपके दांतों को पहुंचा सकती हैं नुकसान, बनाएं दूरी
क्या है खबर?
दांतों की सेहत को बनाए रखने के लिए रोजाना की जाने वाली आदतों का खास ध्यान रखना जरूरी है। हम कई बार अनजाने में ऐसी आदतें अपना लेते हैं, जो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जैसे कि दांतों को ब्रश करने के तुरंत बाद माउथवॉश करना या बार-बार मुंह को धोना आदि। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताते हैं, जो दांतों को नुकसान पहुंचा सकती हैं।
#1
दांतों को ब्रश करने के तुरंत बाद माउथवॉश करना
दांतों को ब्रश करने के तुरंत बाद माउथवॉश करना एक आम गलती है। ऐसा करने से आपके दांतों पर लगे फ्लोराइड का असर कम हो सकता है।
फ्लोराइड दांतों को मजबूत बनाने और कैविटी से बचाने में मदद करता है। अगर आप ब्रश करने के तुरंत बाद माउथवॉश करते हैं तो फ्लोराइड का असर कम हो जाता है। इसलिए हमेशा ब्रश करने के कम से कम 30 मिनट बाद माउथवॉश करें।
#2
ज्यादा जोर से ब्रश करना
ज्यादा जोर से ब्रश करने से दांतों की ऊपरी परत को नुकसान पहुंच सकता है। यह परत दांतों को सुरक्षा प्रदान करती है और इसके खराब होने से दांत संवेदनशील हो जाते हैं।
इसके कारण दांतों में दर्द और अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए दांतों को हल्के हाथों से ब्रश करना चाहिए और हर दिन कम से कम दो बार ब्रश करना जरूरी है।
इसके अलावा दांतों की सफाई के लिए मुलायम ब्रश का उपयोग करें।
#3
खाने के बाद तुरंत पानी पीना
खाने के बाद तुरंत पानी पीने से एसिड का स्तर बढ़ सकता है, जो दांतों के लिए हानिकारक हो सकता है।
खाने के बाद पानी पीने से पहले थोड़ा इंतजार करना चाहिए ताकि लार एसिड को संतुलित कर सके और दांत सुरक्षित रहें।
अगर आपको खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने की आदत है तो इसे छोड़ने की कोशिश करें और खाने के बाद कम से कम 20-30 मिनट तक पानी न पिएं।
#4
बार-बार मुंह धोना
बार-बार मुंह धोने से भी दांतों को नुकसान पहुंच सकता है। जब हम बार-बार मुंह धोते हैं तो लार का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे दांत कमजोर हो सकते हैं और कैविटी होने की संभावना बढ़ जाती है।
इसके अलावा बार-बार मुंह धोने से दांतों की सुरक्षा करने वाले फ्लोराइड का असर भी कम हो जाता है। इसलिए बार-बार मुंह धोने की आदत को छोड़ें और लार के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखें।
#5
दांतों को साफ करने के लिए टूथपिक का इस्तेमाल करना
टूथपिक का इस्तेमाल करके दांतों को साफ करना एक गलत आदत है, जिससे दांतों को काफी नुकसान हो सकता है। इससे मसूड़ों में संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे दांत कमजोर होकर टूट सकते हैं।
दांतों के बीच फंसी हुई चीजों को निकालने के लिए मुलायम ब्रश का इस्तेमाल करें। इसके अलावा दांतों को साफ करने के लिए फ्लॉस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।