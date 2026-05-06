स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं ये कटलेट, जानिए इनकी रेसिपी

कटलेट एक ऐसा नाश्ता है, जिसे बच्चे से लेकर बड़े तक पसंद करते हैं। आमतौर पर इसे बाजार से खरीदकर लाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाजार में मिलने वाले कटलेट किस तरह से बनाए जाते हैं और उनमें किस तरह के सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है? आइए आज हम आपको कुछ ऐसे कटलेट की रेसिपी बताते हैं, जो घर पर कुछ मिनटों में तैयार किए जा सकते हैं और सेहत के लिए अच्छे भी हैं।

#1 चावल के कटलेट सबसे पहले चावल को उबालकर पानी से अलग कर लें, फिर इसमें उबले हुए आलू, कटी हुई हरी मिर्च, धनिया पत्ती, अदरक-लहसुन का पेस्ट और नमक मिलाकर अच्छी तरह से मैश करें। अब इस मिश्रण को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटकर कटलेट का आकार दें। इसके बाद एक पैन में तेल गर्म करके कटलेट को सुनहरा भूरा होने तक तलें। इसे गर्मागर्म हरी चटनी के साथ परोसें। इस तरह आप चावल से कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं।

#2 ओट्स के कटलेट इसके लिए पहले ओट्स को एक पैन में हल्का भून लें, फिर इसमें उबले हुए आलू, कटी हुई हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, नमक और मसाले मिलाकर अच्छी तरह से मैश करें। अब इस मिश्रण को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटकर कटलेट का आकार दें। इसके बाद एक पैन में तेल गर्म करके कटलेट को सुनहरा भूरा होने तक तलें। इसे गर्मागर्म हरी चटनी के साथ परोसें। ओट्स से आप कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं।

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#3 गाजर के कटलेट सबसे पहले गाजर को कद्दूकस कर लें, फिर इसमें उबले हुए आलू, कटी हुई हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, नमक और मसाले मिलाकर अच्छी तरह से मैश करें। अब इस मिश्रण को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटकर कटलेट का आकार दें। इसके बाद एक पैन में तेल गर्म करके कटलेट को सुनहरा भूरा होने तक तलें। इसे गर्मागर्म हरी चटनी के साथ परोसें।

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#4 क्विनोआ के कटलेट सबसे पहले क्विनोआ को उबालकर पानी से अलग कर लें, फिर इसमें उबले हुए आलू, कटी हुई हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, नमक और मसाले मिलाकर अच्छी तरह से मैश करें। अब इस मिश्रण को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटकर कटलेट का आकार दें। इसके बाद एक पैन में तेल गर्म करके कटलेट को सुनहरा भूरा होने तक तलें। इसे गर्मागर्म हरी चटनी के साथ परोसें।