गर्मियों के दौरान घूमने के लिए बेहतरीन हैं ये बजट अनुकूल हिल स्टेशन्स

गर्मियों की छुट्टियों में घूमने का मजा ही कुछ और है। अगर आप गर्मियों में घूमने की योजना बना रहे हैं तो बजट अनुकूल हिल स्टेशन्स आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। इन हिल स्टेशन्स में आप न केवल प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं, बल्कि अपने बजट में भी आराम से रह सकते हैं। आइए हम आपको भारत के कुछ ऐसे हिल स्टेशन्स के बारे में बताते हैं, जहां आप गर्मियों में घूमने जा सकते हैं।

#1 कसोल (हिमाचल प्रदेश) कसोल हिमाचल प्रदेश में स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। यह जगह अपने शांत वातावरण और हरे-भरे जंगलों के लिए जानी जाती है। यहां आप पैदल यात्रा, कैंपिंग और नदी में तैरने जैसी रोमांचक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। कसोल में रहने और खाने की व्यवस्था भी काफी सस्ती है, जिससे आपका बजट प्रभावित नहीं होगा। यहां का मौसम गर्मियों में बहुत सुहावना रहता है, जो आपको एक आरामदायक अनुभव प्रदान करता है।

#2 मुन्नार (केरलम) केरलम का मुन्नार अपने चाय बागानों के लिए मशहूर है। यह जगह पहाड़ों पर स्थित होने के कारण यहां का मौसम हमेशा ठंडा रहता है। मुन्नार में आप चाय बागानों का भ्रमण कर सकते हैं और ताजगी भरी हवा में सांस ले सकते हैं। यहां के रहने के स्थान और अतिथि गृह भी काफी सस्ते होते हैं। इसके अलावा यहां के स्थानीय बाजारों में आप हर्बल उत्पादों को खरीद सकते हैं।

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#3 दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) दार्जिलिंगपश्चिम बंगाल राज्य में स्थित एक प्रमुख हिल स्टेशन है। यह जगह अपने चाय बागानों और पहाड़ी रेल सेवा के लिए जानी जाती है, जिसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यहां से कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला का अद्भुत दृश्य देखा जा सकता है। दार्जिलिंग आने वाले पर्यटकों को यहां का मौसम गर्मियों में बहुत सुहावना रहता है। यहां के अतिथि गृह और होटल भी काफी सस्ते हैं।

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#4 शिमला (हिमाचल प्रदेश) हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला भी एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है। शिमला अपने उपहार बाजार, पुरानी शैली की वास्तुकला और पहाड़ी रेल सेवा के लिए मशहूर है। यहां से आसपास के पहाड़ों का नजारा बेहद खूबसूरत है। शिमला में घूमने लायक कई जगहें हैं, जिनमें रिज मैदान, जाखू मंदिर, चर्च, स्टॉक ब्रिज और ग्रीष्मकालीन महल शामिल हैं। यहां का मौसम गर्मियों के दौरान भी सुहावना रहता है, जिससे यह बजट अनुकूल हिल स्टेशन बन जाता है।