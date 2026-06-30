60 साल के बाद रोजाना तैराकी करने के फायदे

60 की उम्र के बाद रोजाना तैराकी करने से मिल सकते हैं ये फायदे

लेखन अंजली 01:35 pm Jun 30, 202601:35 pm

क्या है खबर?

तैराकी एक ऐसी व्यायाम है, जो हर उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है, खासकर 60 साल के होने के बाद। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तैराकी से शरीर में लचीलापन, मांसपेशियों की मजबूती और दिल की सेहत में सुधार होता है। आइए जानते हैं कि कैसे तैराकी को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप स्वस्थ रह सकते हैं।