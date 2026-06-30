60 की उम्र के बाद रोजाना तैराकी करने से मिल सकते हैं ये फायदे
क्या है खबर?
तैराकी एक ऐसी व्यायाम है, जो हर उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है, खासकर 60 साल के होने के बाद। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तैराकी से शरीर में लचीलापन, मांसपेशियों की मजबूती और दिल की सेहत में सुधार होता है। आइए जानते हैं कि कैसे तैराकी को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप स्वस्थ रह सकते हैं।
#1
दिल को स्वस्थ रखने में है सहायक
रोजाना तैराकी करने से दिल की सेहत में सुधार होता है। यह व्यायाम दिल की धड़कन को नियमित रखती है और खून के बहाव को बेहतर बनाती है। इसके अलावा तैराकी से रक्तचाप भी नियंत्रित रहता है और कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी ठीक रहता है। इससे दिल का दौरा और अन्य दिल संबंधी बीमारियों का खतरा कम होता है। इसलिए 60 की उम्र के बाद रोजाना कम से कम 30 मिनट तक तैराकी जरूर करें।
#2
वजन नियंत्रित करने में है मददगार
तैराकी एक बेहतरीन कैलोरी बर्न करने वाली व्यायाम है, जो वजन घटाने में मदद करती है। यह शरीर की चर्बी को कम करने में सहायक होती है। इसके अलावा तैराकी से भूख भी नियंत्रित रहती है। नियमित तैराकी करने से आप अपने वजन को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। यह व्यायाम शरीर को टोन करने में भी मदद करती है।
#3
मांसपेशियों को मजबूती देने में है कारगर
तैराकी करने से शरीर की सभी मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं, जिससे मांसपेशियों में ताकत आती है। यह व्यायाम हाथ-पैर दोनों को बराबर काम में लेती है, जिससे संतुलन बना रहता है। इसके अलावा तैराकी से शरीर का लचीलापन भी बढ़ता है, जो उम्र बढ़ने पर खासतौर से जरूरी होता है। नियमित तैराकी करने से आप अपनी मांसपेशियों को मजबूत बना सकते हैं और उम्र के साथ होने वाली कमजोरी से बच सकते हैं।
#4
तनाव से मिलेगी राहत
तैराकी करने से मानसिक शांति मिलती है और तनाव दूर होता है। पानी में रहने से मन शांत रहता है और चिंता कम होती है। यह व्यायाम दिमाग को तरोताजा करती है, जिससे आप बेहतर महसूस करते हैं। तैराकी करने से खुशी देने वाले हार्मोन निकलते हैं, जो मूड को अच्छा बनाते हैं। नियमित रूप से तैराकी करने से आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं और जीवन का आनंद ले सकते हैं।
#5
जोड़ों पर कम होगा दबाव
60 की उम्र के बाद जोड़ों पर ज्यादा दबाव पड़ने लगता है, जिससे दर्द और अकड़न जैसी समस्याएं होती हैं। तैराकी एक ऐसी व्यायाम है, जो जोड़ों पर कम दबाव डालती है और इन्हें आराम पहुंचाती है। पानी में तैरने से जोड़ लचीले बनते हैं और दर्द कम होता है। इसलिए रोजाना कम से कम 30 मिनट तक जरूर तैरें। इस तरह आप 60 साल के बाद भी तैराकी को अपनी दिनचर्या में शामिल करके स्वस्थ रह सकते हैं।