भारतीय स्वाद के अनुसार बनाए जा सकते हैं आर्टिचोक के ये व्यंजन, आसान हैं रेसिपी

आर्टिचोक एक अनोखी सब्जी है, जो अपने स्वाद और पौष्टिकता के लिए जानी जाती है। आमतौर पर इसे विदेशी व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप इसे भारतीय स्वाद में भी ढाल सकते हैं। आर्टिचोक में फाइबर, विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हैं। आइए आज हम आपको आर्टिचोक से बनाए जाने वाले व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो आपको जरूर पसंद आएंगे।

#1 आर्टिचोक का कबाब आर्टिचोक का कबाब एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आर्टिचोक को उबालकर उसका गूदा निकाल लें। फिर इसमें आलू, बेसन, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और मसाले मिलाकर मिश्रण तैयार करें। इस मिश्रण को छोटे-छोटे गोले बनाकर तवे पर सुनहरा होने तक सेंकें। यह कबाब बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम होता है, जो आपके मेहमानों को बेहद पसंद आएगा।

#2 आर्टिचोक का परांठा आर्टिचोक का परांठा एक पौष्टिक विकल्प हो सकता है, जिसे आप नाश्ते या दोपहर के खाने में शामिल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए आर्टिचोक को उबालकर उसका गूदा निकाल लें, फिर गेहूं के आटे में नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च मिलाकर गूंथ लें। अब इस आटे में आर्टिचोक का गूदा मिलाकर परांठे बेलें और तवे पर सेंक लें। इसे दही या अचार के साथ परोसें।

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#3 आर्टिचोक का अचार अचार भारतीय खाने का अहम हिस्सा है और आप इसमें आर्टिचोक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आर्टिचोक को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर सरसों का तेल गर्म करके उसमें मेथी दाना, सौंफ, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक आदि मसाले डालें। अब इसमें कटे हुए आर्टिचोक डालकर अच्छी तरह मिलाएं और इसे धूप में कुछ दिन सुखाएं ताकि सारे मसाले अच्छे से जम जाएं। यह अचार लंबे समय तक खराब नहीं होता।

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#4 आर्टिचोक का सूप सर्दियों में गर्मागर्म सूप पीने का मजा ही कुछ और है। आर्टिचोक का सूप बनाने के लिए सबसे पहले आर्टिचोक को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और उसे प्याज-लहसुन के साथ थोड़े तेल में भूनें। अब इसमें पानी डालकर उबालें और पकने पर इसे मिक्सर से पीस लें। इसे फिर से गैस पर गर्म करें और इसमें नमक, काली मिर्च मिलाकर परोसें। यह सूप स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी है।