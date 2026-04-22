भारत के अलग-अलग राज्यों की हैं ये पारंपरिक मिठाइयां, एक बार जरूर चखें

भारत के हर राज्य में मिठाइयों की अलग-अलग परंपरा है। चाहे त्योहार हो या कोई खुशी का मौका, मिठाइयां हर जगह का अहम हिस्सा हैं। आज हम आपको भारत के विभिन्न राज्यों की कुछ मशहूर और पारंपरिक मिठाइयों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप अपने घर पर भी बना सकते हैं। इन मिठाइयों का स्वाद और खुशबू आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी और आपके दिल को सुकून देगी।

#1 बंगाल का रसगुल्ला पश्चिम बंगाल की यह मशहूर मिठाई देशभर में बहुत पसंद की जाती है। रसगुल्ला बनाने के लिए सबसे पहले पनीर को छोटे-छोटे गोले बनाए जाते हैं और फिर इन्हें मीठी चाशनी में पकाया जाता है। यह मिठाई अपने हल्के और फूले हुए रूप में जानी जाती है और इसका स्वाद भी बहुत अलग है। रसगुल्ला को खास बनाने के लिए इसमें कभी-कभी केसर या इलायची का स्वाद भी मिलाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है।

#2 पंजाब का लड्डू पंजाब में लड्डू बनाना एक खास कला है। यहां के लोग त्योहारों और विशेष अवसरों पर लड्डू जरूर बनाते हैं। इनमें से कुछ लोकप्रिय प्रकार हैं बेसन लड्डू, सूजी लड्डू और बूंदी लड्डू। बेसन लड्डू को बेसन, घी, चीनी और इलायची से बनाया जाता है। सूजी लड्डू में सूजी, घी और दूध का इस्तेमाल होता है। बूंदी लड्डू को छोटे-छोटे बूंदों से बनाया जाता है, जिन्हें घी में तला जाता है।

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#3 महाराष्ट्र का पुरणपोली महाराष्ट्र का पुरणपोली एक खास तरह की रोटी होती है, जिसे मीठे चने की दाल और गुड़ से भरा जाता है। इसे घी में पकाया जाता है और इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। पुरणपोली को खास बनाने के लिए इसमें कभी-कभी बादाम या काजू का पाउडर भी मिलाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। यह मिठाई त्योहारों और विशेष अवसरों पर बनाई जाती है।

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#4 राजस्थान के घेवर राजस्थान के घेवर एक अनोखी मिठाई है, जिसे विशेष रूप से त्योहारों पर बनाया जाता है। इसे मैदे और घी से बनाया जाता है और इसे तलकर शहद या चाशनी में डूबोया जाता है। घेवर को हलवाई की दुकान पर भी बेचा जाता है, लेकिन घर पर इसे बनाने का अपना ही मजा होता है। इसे खास बनाने के लिए इसमें कभी-कभी बादाम या पिस्ता भी सजाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है।