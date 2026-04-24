भारत घूमने के लिए ये हैं सबसे अच्छे महीने, जानिए कारण

भारत एक बड़ा और विविधता से भरा देश है, जहां कई संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का समावेश है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक स्थल और धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का अपना ही आनंद है। अगर आप भारत की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो आइए आज हम आपको इसके लिए सबसे अच्छे महीने बताते हैं ताकि यात्रा का पूरा आनंद ले सकें।

#1 जनवरी जनवरी में भारत की यात्रा करना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इस समय देश के उत्तरी हिस्सों में ठंड चरम पर होती है, जबकि दक्षिणी राज्यों में मौसम सुहावना रहता है। इस महीने में गोवा, राजस्थान, उत्तराखंड और कर्नाटक जैसी जगहें घूमने के लिए आदर्श मानी जाती हैं। इसके अलावा इसी महीने में मकर संक्रांति, पोंगल और गणतंत्र दिवस जैसे त्योहार भी होते हैं, जो आपकी यात्रा को और भी मजेदार बना सकते हैं।

#2 फरवरी फरवरी में मौसम और भी अच्छा हो जाता है, जिससे यात्रा करना आरामदायक हो जाता है। इस महीने में कर्नाटक में हंपी उत्सव, राजस्थान में जैसलमेर रेगिस्तान सफारी और हिमाचल प्रदेश में मनाली स्नो कार्निवाल जैसे कई स्थानीय त्योहार मनाए जाते हैं। इसके अलावा फरवरी में कश्मीर की यात्रा करना भी अच्छा होता है, क्योंकि यहां इस समय बर्फबारी होती है, जो इस जगह को बेहद खूबसूरत बना देती है।

Advertisement

#3 मार्च मार्च का महीना भारत में वसंत ऋतु की शुरुआत का संकेत है। इस समय तापमान सुहावना रहता है और यह कई पर्यटन स्थलों की यात्रा करने के लिए अनुकूल होता है। इस महीने में राजस्थान में रंग बरसे होली महोत्सव, उत्तराखंड में कुमाऊं उत्सव और महाराष्ट्र में गढ़चिरौली उत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा इस समय कश्मीर की यात्रा भी अच्छी मानी जाती है क्योंकि यहां का मौसम सुहावना रहता है।

Advertisement

#4 अप्रैल अप्रैल में गर्मियों की शुरुआत होती है और इस समय भारत के पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा करना सबसे अच्छा माना जाता है। इस महीने में हिमाचल प्रदेश में फूलों का त्योहार, उत्तराखंड में कुमाऊं उत्सव और जम्मू-कश्मीर में डोगरा उत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा इस समय कश्मीर की यात्रा भी की जा सकती है, क्योंकि यहां का मौसम सुहावना रहता है। यहां का प्राकृतिक सौंदर्य मन मोह लेता है।