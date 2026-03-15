दक्षिण भारत में हैं ये 5 सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन, घूमने के लिए हैं बेहतरीन

दक्षिण भारत में बहुत खूबसूरत पहाड़ी जगहें हैं। यहां के हिल स्टेशन न केवल प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर हैं, बल्कि यहां का शांत माहौल और ताजगी भरी हवा भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। अगर आप गर्मियों में घूमने की योजना बना रहे हैं तो दक्षिण भारत के हिल स्टेशन आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। आइए आज हम आपको दक्षिण भारत के 5 सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन के बारे में बताते हैं।

#1 मुन्नार केरल में स्थित मुन्नार एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है। यहां की चाय बागानें बहुत ही प्रसिद्ध हैं और इनकी खुशबू आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। इसके अलावा मुन्नार में अनामुडी चोटी, एराविकुलम नेशनल पार्क और कुंडला बांध जैसी कई जगहें भी देखने लायक हैं। यहां का ठंडा मौसम और शांत माहौल आपको सुकून का एहसास कराएगा। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो मुन्नार आपके लिए एक आदर्श स्थान हो सकता है।

#2 ऊटी तमिलनाडु में स्थित ऊटी को 'नीलगिरी पर्वतमाला की रानी' के रूप में जाना जाता है। यह जगह अपनी झीलों, नौकायन और हरे-भरे जंगलों के लिए मशहूर है। यहां का मौसम हर समय सुहावना रहता है, जिससे यह पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। इसके अलावा ऊटी में डोड्डाबेट्टा चोटी, कोटागिरी झरना और ब्लू हिल्स रेलवे ट्रेक जैसी कई जगहें भी देखने लायक हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

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#3 कुन्नूर कुन्नूर तमिलनाडु में स्थित एक छोटा, लेकिन बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है। यह जगह अपने चाय बागानों, कॉफी प्लांटेशन और मसाले के बागानों के लिए मशहूर है। कुन्नूर में आप ट्रेकिंग कर सकते हैं, जिससे आपको पहाड़ियों का अनोखा दृश्य देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहां की स्थानीय बाजारों में जाकर आप विभिन्न प्रकार के मसाले और हर्बल उत्पाद खरीद सकते हैं, जो आपके अनुभव को और भी खास बना देंगे।

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#4 येरकौड तमिलनाडु में स्थित येरकौड एक अनोखा हिल स्टेशन है, जहां आप प्रकृति की गोद में समय बिता सकते हैं। यह जगह अपनी झीलों, झरनों और हरे-भरे जंगलों के लिए मशहूर है। येरकौड में आप पैदल यात्रा कर सकते हैं, जिससे आपको पहाड़ियों का अनोखा दृश्य देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहां की स्थानीय बाजारों में जाकर आप विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पाद खरीद सकते हैं, जो आपके अनुभव को और भी खास बना देंगे।