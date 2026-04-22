दक्षिण भारत में करें ये 5 बेहतरीन रोड ट्रिप, एक बार जरूर जाएं

दक्षिण भारत में कई ऐसी जगहें हैं, जहां जाने के लिए आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ रोड ट्रिप का आनंद ले सकते हैं। दक्षिण भारत की रोड ट्रिप आपको प्रकृति के करीब ले जाती हैं। यहां की पहाड़ियों, झरनों और समुद्र तटों का अनुभव करना एक अलग अनुभव है। अगर आप दक्षिण भारत की खूबसूरत जगहों पर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इन 5 रोड ट्रिप को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें।

#1 बेंगलुरु से कोडाईकनाल बेंगलुरु से कोडाईकनाल की दूरी लगभग 470 किलोमीटर है। यह यात्रा बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि रास्ते में कई छोटे-छोटे गांव और पहाड़ियां आती हैं। इस रोड ट्रिप में आपको हरियाली, झरने और साफ-सुथरी झीलें देखने को मिलेंगी। कोडाईकनाल एक हिल स्टेशन है, जो तमिलनाडु में स्थित है और यहां का मौसम हमेशा सुहावना रहता है। यहां आप पिनाकल्स रॉक, कुड्रुम्बा चट्टान और कोडाई झील जैसी जगहों का आनंद ले सकते हैं।

#2 चेन्नई से महाबलीपुरम चेन्नई से महाबलीपुरम की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है। यह यात्रा बहुत ही रोमांचक है क्योंकि रास्ते में आपको समुद्र किनारे चलना पड़ता है। महाबलीपुरम अपने पुराने मंदिरों और चट्टानों पर की गई कारीगरी के लिए जाना जाता है। यहां आप पंच रथ्स, कृष्णा की बछड़ा जैसी जगहों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां के समुद्र तट भी बहुत सुंदर हैं, जहां आप आराम कर सकते हैं।

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#3 हैदराबाद से अराकू घाट हैदराबाद से अराकू घाट की दूरी लगभग 620 किलोमीटर है। यह यात्रा बहुत ही सुंदर है क्योंकि रास्ते में आपको चाय के बागान, झरने और पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। अराकू घाट आंध्र प्रदेश में स्थित एक हिल स्टेशन है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां आप कोनोसमा फॉल्स, एर्रू बेली व्यू पॉइंट, अनंतगुडी व्यू पॉइंट जैसी जगहों का आनंद ले सकते हैं।

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#4 मुन्नार से अल्लेप्पी मुन्नार से अल्लेप्पी की दूरी लगभग 120 किलोमीटर है। यह यात्रा बहुत ही रोमांचक है क्योंकि रास्ते में आपको चाय के बागान, झीलें और गांव देखने को मिलते हैं। अल्लेप्पी अपने बैकवाटर्स के लिए जाना जाता है, जहां आप हाउसबोट में रह सकते हैं। इसके अलावा यहां के समुद्र तट भी बहुत सुंदर हैं, जहां आप आराम कर सकते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी।