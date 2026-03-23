गर्मियों की छुट्टियों में परिवार के साथ घूमने के लिए 5 सबसे अच्छे स्थान

गर्मियों की छुट्टियां बच्चों के लिए मजे करने और परिवार के साथ समय बिताने का सही समय है। अगर आप इस बार कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो भारत में कई सुंदर जगहें हैं, जहां आप अपने परिवार के साथ जा सकते हैं। इन स्थानों की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे। आइए आज हम आपको भारत के 5 ऐसे पर्यटन स्थलों के बारे में बताते हैं, जो घूमने के लिए बेहतरीन हैं।

#1 ऊटी तमिलनाडु में स्थित ऊटी एक खूबसूरत पहाड़ी स्थल है। यहां की ठंडी हवा और हरियाली आपको सुकून का अहसास दिलाएगी। ऊटी झील, डोड्डाबेट्टा चोटी और नीलगिरी रेलवे जैसे आकर्षणों के साथ यह जगह परिवार के साथ घूमने के लिए आदर्श है। यहां आप नाव की सवारी कर सकते हैं, पहाड़ों पर चढ़ाई का आनंद ले सकते हैं और चाय बागानों की सैर कर सकते हैं। यहां का मौसम हमेशा सुहावना रहता है, जो आपके अनुभव को और खास बना देगा।

#2 मनाली हिमाचल प्रदेश में स्थित मनाली एक बहुत ही लोकप्रिय पहाड़ी स्थल है। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, हरे-भरे जंगल और मनाली नदी का शांत पानी यहां के आकर्षण हैं। मनाली में आप सोलांग घाटी, हिडिम्बा देवी मंदिर और रोहतांग दर्रा जैसी जगहों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आप पैराशूट से उड़ान, नदी में नाव चलाना और बर्फ पर फिसलने जैसी रोमांचक गतिविधियों का भी अनुभव कर सकते हैं। यहां का ठंडा मौसम गर्मी से राहत दिला देगा।

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#3 कश्मीर कश्मीर अपनी खूबसूरती के लिए दुनियाभर में मशहूर है। श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम जैसी जगहें यहां की यात्रा को यादगार बनाती हैं। शिकारा की सवारी, गुलमर्ग की रस्सी की सवारी और सोनमर्ग की पहाड़ों पर चढ़ाई करना आपके परिवार को खुश कर देगा। यहां का ठंडा मौसम और प्राकृतिक सुंदरता यात्रा में चार चांद लगा देगी। कश्मीर में आप स्थानीय बाजारों में खरीदारी भी कर सकते हैं, जहां आपको पारंपरिक हस्तशिल्प और कपड़े मिलेंगे।

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#4 कुमाऊं क्षेत्र उत्तराखंड में स्थित कुमाऊं क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। नैनीताल, अल्मोड़ा और मुक्तेश्वर जैसी जगहें यहां की यात्रा को खास बनाती हैं। नैनीताल झील में नाव की सवारी, अल्मोड़ा के कस्बों की सैर और मुक्तेश्वर में रोमांचक गतिविधियों का आनंद लिया जा सकता है। कुमाऊं क्षेत्र में आप स्थानीय बाजारों में खरीदारी भी कर सकते हैं और पारंपरिक पहाड़ी खाने का लुत्फ भी उठा सकते हैं।