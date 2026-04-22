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फिनलैंड में हैं ये छोटे-छोटे शहर, शांतिपूर्ण छुट्टियों के लिए हैं बेहतरीन
अगर छुट्टियों में आराम चाहिए तो फिनलैंड के ये शहर जरूर जाएं

फिनलैंड में हैं ये छोटे-छोटे शहर, शांतिपूर्ण छुट्टियों के लिए हैं बेहतरीन

लेखन अंशिका शुक्ला
Apr 22, 2026
10:47 am
क्या है खबर?

फिनलैंड एक ऐसा देश है, जहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। यहां के छोटे-छोटे शहर अपनी अनोखी संस्कृति और सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। अगर आप शांति और सुकून की तलाश में हैं तो फिनलैंड के ये छोटे-छोटे शहर आपके लिए आदर्श स्थान हो सकते हैं। आइए फिनलैंड के कुछ ऐसे ही खूबसूरत छोटे शहरों के बारे में जानते हैं, जो आपकी छुट्टियों को यादगार बना सकते हैं।

#1

तुर्कू

तुर्कू फिनलैंड का एक पुराना शहर है, जो अपनी ऐतिहासिक इमारतों और संग्रहालयों के लिए मशहूर है। यह शहर समुद्र किनारे स्थित है, जिससे यहां का नजारा बहुत ही सुंदर है। तुर्कू का किला, तुर्कू का गिरजाघर और द्वीप समूह केंद्र जैसे स्थल देखने लायक हैं। यहां की नदियों पर नाव यात्रा करना भी एक अनोखा अनुभव है। इसके अलावा तुर्कू विश्वविद्यालय और अनुसंधान केंद्र भी देखने लायक हैं, जो इसे एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक केंद्र बनाते हैं।

#2

रोवानिएमी

रोवानिएमी उत्तरी ध्रुव के करीब स्थित एक छोटा सा शहर है, जिसे 'सांता क्लॉज गांव' के नाम से जाना जाता है। यहां हर साल हजारों पर्यटक क्रिसमस उत्सव मनाने आते हैं। इसके अलावा रोवानिएमी में उत्तरी रोशनी देखने का अवसर मिलता है, जो एक अनोखा अनुभव है। रॉवानीमी में आर्कटिक विज्ञान केंद्र, सांता क्लॉज डाकघर और रेनडियर पार्क जैसे स्थल भी देखने लायक हैं, जो इसे एक प्रमुख पर्यटन केंद्र बनाते हैं।

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#3

लापुआ

लापुआ मध्य फिनलैंड में स्थित एक छोटा सा शहर है, जिसे अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। यहां परंपरागत लकड़ी के घर, हरे-भरे मैदान और साफ-सुथरे पार्क हैं, जो इसे एक आदर्श स्थान बनाते हैं। लापुआ नदी किनारे स्थित होने के कारण यहां की नदियों पर नाव यात्रा करना भी एक अनोखा अनुभव है। इन सभी जगहों पर आप फिनलैंड की असली झलक देख सकते हैं।

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