अंतरराष्ट्रीय व्यंजनों के बारे में होते हैं ये 5 भ्रम, इनका सेवन है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक

जैसे-जैसे लोग अपने आहार में विविधता लाते हैं, वैसे-वैसे कई अंतरराष्ट्रीय व्यंजनों ने भारत में भी खास जगह बना ली है। हालांकि, कुछ व्यंजनों को लेकर लोगों के मन में कई भ्रम हैं। ऐसे में आज हम आपको उन अंतरराष्ट्रीय व्यंजनों के बारे में 5 सामान्य भ्रम और उनकी सच्चाई बताने जा रहे, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। आइए उन अंतरराष्ट्रीय व्यंजनों के बारे में जानते हैं।

#1 पास्ता का सेवन स्वास्थ्य के लिए है नुकसानदायक भ्रम- पास्ता का सेवन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, लेकिन सच्चाई यह है कि पास्ता को कई तरह से बनाया जा सकता है। अगर पास्ता को कम तेल में बनाया जाए और उस पर कम पनीर का उपयोग किया जाए तो यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त पास्ता में फाइबर होता है, जो पाचन क्रिया को ठीक रखने में मदद कर सकता है।

#2 पिज्जा में प्रयोग होने वाला पनीर दूध से बनाया जाता है भ्रम- पिज्जा में इस्तेमाल होने वाला पनीर दूध से नहीं बनाया जाता है, बल्कि यह एक तरह का प्रोसेस्ड चीज होता है, जिसे फैट, मिल्क प्रोटीन और मिल्क पाउडर जैसी सामग्रियों से तैयार किया जाता है। वहीं दूध से बने चीज को बनाने के लिए दूध को गर्म करके उसमें खमीर मिलाया जाता है और फिर इसे ठंडा करके जमाया जाता है। पनीर का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद है।

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#3 सोया सॉस बनाने के लिए सोयाबीन का इस्तेमाल किया जाता है भ्रम- सोया सॉस बनाने के लिए सोयाबीन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। असल में सोया सॉस सोयाबीन से नहीं, बल्कि सोया लिंपिंग नामक एक बीज से बनती है, जो मूंगफली की तरह दिखती है। इसके अलावा इसमें कई पौष्टिक तत्व भी होते हैं। सोया सॉस के बारे में एक भ्रम यह भी है कि यह शाकाहारी नहीं होती, जबकि ऐसा नहीं है। सोया सॉस के सेवन से सेहत को कई फायदे मिल सकते हैं।

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#4 कॉफी का सेवन स्वास्थ्य के लिए होता है नुकसानदायक भ्रम- कॉफी का सेवन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, जबकि सच्चाई है कि कॉफी एंटी-ऑक्सीडेंट का एक बेहतरीन स्रोत है। इससे शरीर की ऊर्जा को बढ़ावा देने में मदद मिलती है, जो चर्बी को जलाने में मदद कर सकती है। कॉफी का सेवन कई सेहत लाभ प्रदान करने में मदद कर सकता है। इसलिए कॉफी से जुड़े भ्रमों पर ध्यान न दें और सीमित मात्रा में कॉफी का सेवन करें।