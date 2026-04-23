भारत में हैं ये 5 खूबसूरत पारिस्थितिकी पर्यटन स्थल, एक बार जरूर जाएं

पारिस्थितिकी यानी जीव विज्ञान वहीं पारिस्थितिकी पर्यटन का मतलब है पर्यटकों का प्राकृतिक सुंदरता और स्थानीय संस्कृति का आनंद लेने के लिए जंगलों, पहाड़ों, नदियों और अन्य प्राकृतिक स्थलों की यात्रा करना। यह पर्यटन का एक ऐसा रूप है, जो पर्यावरण और स्थानीय समुदायों के प्रति संवेदनशील होता है। भारत में भी कई ऐसे पारिस्थितिकी पर्यटन स्थल हैं, जहां आप प्रकृति के करीब जा सकते हैं और वहां की संस्कृति को समझ सकते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं।

#1 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (असम) काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का एक प्रमुख आकर्षण है। यह उद्यान विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहां एक सींग वाले गेंडे, बाघ, हाथी और कई प्रकार के पक्षी देखे जा सकते हैं। पर्यटक जीप या हाथी की सवारी के जरिए इस पार्क का भ्रमण कर सकते हैं। इसके अलावा यहां नाव की सवारी भी उपलब्ध है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और जीव-जंतुओं की विविधता पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है।

#2 डोडा पट्थर (जम्मू और कश्मीर) डोडा पट्थर जम्मू और कश्मीर का एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह जगह पहाड़ों, नदियों और घने जंगलों से घिरी हुई है। यहां आकर आप पैदल यात्रा, तंबू में रुकने का अनुभव, नदी में तैरने जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। डोडा पट्थर में कई झरने भी हैं, जो इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। यहां का शांत वातावरण और प्राकृतिक दृश्य पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं।

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#3 नालंदा (बिहार) नालंदा बिहार का एक ऐतिहासिक स्थल है, जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के लिए मशहूर है। यह विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था और यह दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता था। नालंदा में आप प्राचीन मंदिरों और शिक्षण संस्थानों को देख सकते हैं, जो उस समय की समृद्ध संस्कृति और शिक्षा प्रणाली को दर्शाते हैं। यहां का शांत वातावरण और ऐतिहासिक धरोहर पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं।

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#4 सोलांग घाटी (हिमाचल प्रदेश) सोलांग घाटी हिमाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जहां आप सर्दियों में बर्फ पर फिसलने और गर्मियों में हवा में उड़ने जैसी गतिविधियां कर सकते हैं। यहां का प्राकृतिक सौंदर्य, बर्फ से ढके पहाड़ और हरे-भरे मैदान पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं। इसके अलावा यहां का शांत वातावरण और ताजगी भरी हवा भी पर्यटकों को बहुत पसंद आती है। सोलांग घाटी में आप परिवार संग एक यादगार समय बिता सकते हैं।